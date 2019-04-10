Дубль Герреро помог "Интернасионалу" обыграть "Палестино"

Состоялись матчи четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес.
"Интернасионал" обыграл "Палестино" - 3:2. Дубль в составе бразилського клуба сделал перуанский форвард Паоло Герреро. "Пеньяроль" обыграл "ЛДУ Кито" - 1:0. "Сан-Лоренсо" выиграл у "Мелгара" (2:0).
Кубок Либертадорес
Группа А
4-й тур
"Интернасионал" (Бразилия) - "Палестино" (Чили) - 3:2 (2:1)
Голы: Патрик, 11, Герреро, 32, 66 - Фернандес, 41, Пассерини, 47
Удаление: Парагуайо, 81 ("Интернасионал")
Группа D
4-й тур
"Пеньяроль" (Уругвай) - "ЛДУ Кито" (Эквадор) - 1:0 (0:0)
Гол: Родригес, 70
Группа F
4-й тур
"Сан-Лоренсо" (Аргентина) - "Мелгар" (Перу) - 2:0
Голы: Родригес, 45+2, Барриос, 88
Удаления: Саласар, 54 – Нарваес, 60
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