«Бока Хуниорс» с Де Росси вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

«Бока Хуниорс» на своем поле сыграл вничью с ЛДУ в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес (0:0). В первой встрече аргентинская команда выиграла (3:0), поэтому вышла в полуфинал.

Полузащитник "Боки" Даниэле Де Росси вышел на поле на 80-й минуте, а нападающий Карлос Тевес отыграл всю встречу.

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Ответный матч

«Бока Хуниорс» (Аргентина) — ЛДУ (Эквадор) — 0:0

Первый матч — 3:0.