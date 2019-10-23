«Бока Хуниорс» обыграл «Ривер Плейт», но вылетел из Кубка Либертадорес

«Бока Хуниорс» выиграл у «Ривер Плейт» в отвтеном матче 1/2 фианала Кубка Либертадорес (1:0). Однако поражение в первой встрече (0:2) не позволило команде Даниэля Де Росси выйти в финал.

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Ответный матч

«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт» — 1:0 (0:0)

Гол: Уртадо, 80.

«Бока Хуниорс»: Андрада, Лопес, Искиэрдос, Мас, Буффарини, Марконе, Альмендра (Сарате, 61), А.Макаллистер (Вилья, 81), Тевес, Сальвио, Абила (Уртадо, 61).

«Ривер Плейт»: Армани, Пинола, Каско (П.Диас, 71), Мартинес, Монтиэль, Перес, Фернандес, Де ла Крус, Паласиос, Суарес (Скокко, 81), Борре (Пратто, 67).

Предупреждения: А.Макаллистер, 45+2. Марконе, 54. Фернандес, 55. Тевес, 72. Перес, 79. П.Диас, 88. Скокко, 89. Мартинес, 90+2.

Судья: Сампайю (Бразилия).

23 октября. Буэнос-Айрес. Стадион «Альберто Х. Армандо».

Первый матч — 0:2.