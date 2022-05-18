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Сегодня, 06:15

«Бока Хуниорс» и «Коринтианс» сыграли вничью. Жо получил желтую карточку

«Бока Хуниорс» и «Коринтианс» сыграли вничью
Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бока Хуниорс» и «Коринтианс» не выявили победителя в 5-м туре группового турнира Кубка Либертадорес — 1:1. Игра прошла в Аргентине.

Полузащитник Дю Куэйроз на 16-й минуте вывел гостей вперед. Перед перерывом Дарио Бенедетто сравнял счет.

Во второй половине голов забито не было, несмотря на удаление Катильо на 69-й минуте встречи. Также красную карточку получил красную карточку получил тренер «Коринтианс» Витор Перейра.

Экс-нападающий ЦСКА Жо отыграл 81 минуту и получил желтую карточку.

«Коринтианс» набрал 8 очков и лидирует в группе. «Бока Хуниорс» с 7-ю очками идет на второй строчке.

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