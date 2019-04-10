"Атлетику Паранаэнсе" обыграл "Депортес Толима"

Бразильский клуб "Атлетику Паранаэнсе" выиграл у колумбийского "Депортес Толима" (1:0) в матче четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес. Единственный мяч на 79-й минуте забил Бруну Гимарайнш.

"Атлетику" набрал девять очков и лидирует в группе G. В параллельном матче парагвайская "Олимпия" обыграла аргентинский "Годой Крус" (2:1).

Кубок Либертадорес

Группа G

4-й тур

"Атлетику Паранаэнсе" (Бразилия) - "Депортес Толима" (Колумбия) - 1:0 (0:0)

Гол: Гимарайнш, 79

Группа С

4-й тур

"Олимпия" (Парагвай) - "Годой Крус (Аргентина) - 2:1 (1:0)

Голы: Камачо, 19, 45 - Гарсия, 90

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