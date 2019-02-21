"Атлетику Минейру" победил "Дефенсор" в первом матче 3-го отборочного раунда Кубка Либертадорес

"Атлетику Минейру" обыграл "Дефенсор" в первой игре 3-го отборочного раунда Кубка Либертадорес. В другой встрече "Тальярес" и "Палестино" сыграли вничью.
Победители противостояний попадут в финальный турнир главного южноамериканского клубного турнира.
Кубок Либертадорес
3-й отборочный раунд
Первые матчи
"Тальерес" (Аргентина) - "Палестино" (Чили) - 2:2 (2:1)
Голы: Морено, 3 (1:0). Рамирес, 35 - с пенальти (2:0). Кортес, 45 (2:1). Сото, 68 (2:2).
"Дефенсор Спортинг" (Уругвай) - "Атлетику Минейру" (Бразилия) - 0:2 (0:1)
Голы: Ревер, 11 (0:1). Касарес, 78 (0:2).
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