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Новости   //    Футбол   //    Кубок Либертадорес

«Атлетику Минейру» Халка обыграл «Бока Хуниорс» Рохо в Кубке Либертадорес

03:45
21 июля. «Атлетику Минейру» — «Бока Хуниорс» — 0:0. Голкипер Эверсон. Фото Twitter
21 июля. «Атлетику Минейру» — «Бока Хуниорс» — 0:0. Голкипер Эверсон. Фото Twitter
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«Атлетику Минейру» вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес. Бразильская команда сыграла вничью с «Бока Хуниорс» в ответном матче 1/8 финала, поэтому победитель определился в серии пенальти, так как и в первой игре была нулевая ничья.

Серия началась с промаха экс-игрока «Зенита» Халка, а затем забил с точки экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо. Точку поставил голкипер «Атлетику Минейру» Эверсон, реализовавший пятую попытку своей команды.

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Второй матч

«Атлетику Минейру» (Бразилия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 0:0. Серия пенальти — 3:1

Первый матч — 0:0.

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Евгений Козинов все материалы автора

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