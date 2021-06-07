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Кубок Америки расколол Бразилию. Неймар и другие звезды грозят бойкотом, а президента федерации отстранили из-за секс-скандала

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 15:00
Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP
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Судьба стартующего 13 июля Кубка Америки все еще под вопросом, а действующие чемпионы в эпицентре скандалов.
5&nbsp;июня. Бразилия&nbsp;&mdash; Эквадор&nbsp;&mdash; 2:0. Лукас Пакета и&nbsp;Неймар.У Бразилии пять побед и первое место в отборе ЧМ, но Неймар и другие звезды не хотят играть на Кубке Америки

Футбольно-мыльная опера

Мыльная опера — самое мягкое определение происходящего вокруг Кубка Америки. Началось все с того, что КОНМЕБОЛ лишила статуса хозяев Колумбию с ее политическим кризисом и массовыми протестами, а потом и Аргентину, где случился новый виток пандемии коронавируса. На выручку готовы были прийти Парагвай с Чили, однако футбольные чиновники в экстренном порядке сделали ставку на Бразилию. Это был идеальный вариант с точки зрения организации, так как страна за последние семь лет провела ЧМ-2014, Олимпиаду-2016 и Кубок Америки-2019, однако реакция на данное решение вызвала настоящий взрыв.

И ладно бы дело было в аргентинцах, которые рассчитывали на поддержку родных стен, но едут в гости к злейшему врагу с обидой после проигранного полуфинала двухлетней давности. Перенос в буквальном смысле расколол Бразилию, где решение федерального правительства и лично президента Жаира Болсонару подвергли критике Верховный суд, политические противники главы государства и власти отдельных штатов. Один из них отказался принимать игры турнира, а мэр Рио-де-Жанейро пригрозил блокировать турнир, если эпидемиологическая обстановка будет ухудшаться.

Но главное — в споры вокруг турнира оказались вовлечены футболисты сборной Бразилии, и некоторые политики пытаются использовать позицию кумиров миллионов в собственных целях. При этом мало кто может уверенно объяснить, чем именно недовольны грозящие бойкотом игроки. В качестве причин называют пандемию с акцентом на то, что в столь сложный для страны момент проведение Кубка Америки неуместно. Кроме того, по одной из версий, футболисты не увидели уважения к себе, когда президент бразильской конфедерации футбола Рожериу Кабоклу имел возможность рассказать о переносе турнира команде, но промолчал, а наутро игроки узнали новости из соцсетей и СМИ.

Масла в огонь добавила и обнародованная ESPN аудиозапись, где Кабоклу говорит о планах уволить одного из помощников главного тренера сборной Тите. Свою позицию игроки донесли, потребовав срочную встречу с президентом, и она не понизила градус напряжения. Отсюда сообщения о попытках Неймара и других выступающих в Европе звезд обсудить с представителями других сборных совместный бойкот турнира.

В числе идеологов заговора кроме Неймара называют Алиссона, Каземиру, Маркиньюса и Данилу, только доходы этих звезд не идут ни в какое сравнение с заработками выступающих в Южной Америке игроков. Для них континентальное первенство — окно в Европу и возможность заработать на выплатах, которые получат все сборные. Отсюда отсутствие массовой поддержки, но зерна сомнения посеяны. Не просто так капитаны сборных, несмотря на полученное приглашение, воздержались от участия в проходившем в онлайн-формате Совете КОНМЕБОЛ.

Зато на нем выступил президент Бразилии, и слова поддержки со стороны Болсонару одновременно вдохновили оргкомитет и вызвали очередной всплеск политической активности. Например, от сторонников президента, для которого успешное проведение Кубка Америки стало делом принципа, досталось тренеру сборной. Поддерживающего своих футболистов Тите еще и обвинили в симпатии к левакам, тогда как представители оппозиции с упоением обсуждали слух о том, что глава федерации футбола пообещал Болсонару ко вторнику заменить Тите на политически благонадежного экс-тренера «Гремиу» Ренату Гаушу.

4&nbsp;июня. Аргентина&nbsp;&mdash; Чили&nbsp;&mdash; 1:1. Лионель Месси.Аргентина почтила память Марадоны, но исторического гола Месси для победы не хватило

Токсичный президент

Однако реальность оказалась иной, и в отставку с поста президента CBF вот-вот отправится Кабоклу, который стал слишком токсичным персонажем после предъявленных ему обвинений в моральных и сексуальных домогательствах в отношении бывшей сотрудницы федерации. Дама представила в комитет по этике массу доказательств, а некоторые из смаковавшихся бразильскими СМИ подробностей следовало бы маркировать отметкой «18+».

Естественно, Кабоклу и его адвокаты опровергали как эти обвинения, так и историю о попытках президента купить молчание увольнявшейся сотрудницы. Но ситуация напрягала спонсоров, а отстранения босса добивались все вице-президенты и генсек федерации Валтер Фелдман. И уже в воскресенье комитет по этике объявил об отстранении Кабоклу на 30 дней и продолжении расследования.

Как это скажется на позиции футболистов сборной — неизвестно. Во-первых, игроки по просьбе Тите не дают комментариев до окончания отборочного матча ЧМ с Парагваем (он состоится в ночь на 9 июня по московскому времени). Исключение — Каземиру, который сказал, что команда и тренеры едины. Во-вторых, источники Globoesporte утверждают, что игроки еще не до конца сформулировали свое заявление. Они ведь не живут в вакууме и в соцсетях успели ознакомиться с полярными позициями по отношению к Кубку Америки.

И если часть населения поддерживает кумиров и выступает против турнира, то есть и другая половина общества, которая готова обвинить зажравшихся в Европе миллионеров в нежелании играть за свою страну. Поэтому итоговое заявление могут сделать аполитичным, и оно не затронет как государственные, так и футбольные власти. Появилось предположение, что игроки просто выпустят пар и, обозначив свою позицию, все же выступят на Кубке Америки.

Логика КОНМЕБОЛ и фактор Месси

Есть версия, что за бунтовщиками стоят европейские топ-клубы, которые смотрят не только на текущую ситуацию, но и в будущее. Не просто так идут разговоры о предложении футболистов вместо Кубка Америки провести два отмененных в марте тура отбора на ЧМ-2022. Дело в том, что КОНМЕБОЛ планирует осенью использовать прошлогодний опыт УЕФА и в рамках одного слота проводить не по два, а по три матча. Учитывая перелеты через океан, нагрузки получатся ненормальными, и в Европе не хотят, чтобы звезды превращались в выжатые лимоны, получали травмы или заражались коронавирусом, как госпитализированный на днях чилиец Артуро Видаль.

Однако и в заявлениях КОНМЕБОЛ есть логика. Хотя руководители южноамериканского футбола лукавят, говоря, что дело не только в деньгах, и напирают на то, что без болельщиков финансовые потери все равно неизбежны. Вот только без трансляций объем потерь выйдет на иной уровень, а в организацию турнира уже вложено 30 миллионов долларов.

При этом действительно непонятно, почему нет протестов против клубных турниров и отборочных матчей ЧМ-2022. Все сборные — участницы Кубка Америки играют между собой прямо сейчас, спокойно перемещаясь по континенту, где эпидемиологическая обстановка одинаково сложная практически в любом государстве. Теперь же состав делегаций не будет превышать 65 человек, которые еще и получат как минимум одну дозу вакцины против коронавируса. Бразильцев, например, по договоренности с Минздравом планируют привить в среду.

Еще более странно протесты выглядят на фоне продолжающегося чемпионата Бразилии, который не остановится во время Кубка Америки. Правда, в случае бойкота со стороны европейских легионеров пентакампеонам придется рекрутировать два десятка участников национального первенства, и это вряд ли вызовет восторг клубов серии А.

Тем временем, несмотря на слова отдельных игроков о сложной обстановке в Бразилии, явных протестов от других сборных нет. Та же Аргентина в воскресенье официально подтвердила участие в турнире в сильнейшем составе во главе с Лео Месси. И, кажется, это может стать переломным моментом, который заставит применительно к Кубку Америки наконец-то начать говорить о футболе. Осталось понять, в каком составе и с каким тренером Бразилия будет защищать свой титул.

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