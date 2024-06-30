Сборная Бразилии похожа на «Спартак». Команда сидит на пороховой бочке

На Копе проблемы.

Поговорим об истории

Перед матчем Бразилия — Коста-Рика камера крупным планам показала Доривала Жуниора, и я не поверил своим глазам. На белоснежном костюме главного тренера сборной Бразилии традиционно вышита эмблема федерации футбола страны, а над ней — четыре звезды. Не пять, как положено, а четыре.

Пятую звезду Бразилия завоевала в 2002 году, выиграв свой пятый чемпионат мира. К звездам на футболках и форме у бразильцев отношение трепетное и серьезное. Это одна из тех вещей, которыми они напоминают фанатов «Спартака». Слова «cinco estrelas em uma camiseta» — пять звезд на футболках — фигурируют в нескольких болельщицких песнях. В общем, регалии — предмет гордости и важный аргумент в споре с доминирующей сейчас Аргентиной.

Доривал Жуниор надел форму с четырьмя звездами. Фото AFP

Почему же Доривал Жуниор надел форму с четырьмя звездами? Потому что он тоже любит историю. И спортивный костюм он себе сделал точно такой же, как тот, что был у Марио Загалло в 1998-м, когда великий четырехкратный чемпион мира тренировал сборную Бразилии и не дошел одного шага до своей и ее пятой звезды. Загалло скончался в начале года, Жуниор называет его своим кумиром и говорит, что Марио был главной легендой бразильского футбола, приносившей ей славу не только как футболист, но и как тренер.

С одной стороны, идея почтить память Марио Загалло прекрасна, с другой — оценили ее не все. Журналисты, бывшие футболисты, болельщики говорят и пишут, что можно было бы найти какой-то другой способ. Да и о чемпионате мира-1998 воспоминания у бразильцев не самые приятные.

Но Доривал Жуниор — человек упрямый, практически несгибаемый. Ему 62 года, за двадцать лет карьеры он двадцать шесть раз менял место работы и лишь однажды отработал в одном месте больше ста матчей. Мнения своего Жуниор при себе не держит, с начальством спорит до хрипоты, а ради внедрения собственных идей готов идти на любые жертвы. За ним тянется длинный шлейф скандалов, первый из которых грянул еще в 2010 году, когда Доривал работал в «Сантосе». Одна из юных звезд клуба тогда буквально взбунтовалась против тренера. Доривал хотел убрать звезду в запас, но получилось наоборот. Футболист пошел жаловаться к клубным боссам, а те в момент рассчитали тренера. Юной звездой был, как вы догадались, Неймар.

В 2014-м Доривал был в числе претендентов на пост главного тренера сборной, но выбрали Тите. Жуниор много скандалил в прессе. История повторилась в 2018-м, когда Тите не уволили.

Доривал Жуниор. Фото Global Look Press

Дождавшись шанса, Доривал Жуниор стал менять сборную Бразилии по своему усмотрению. Первым делом отказался от Габи Жезуса и Каземиро, который в 2023-м был в сборной капитаном. Сделал ставку на связку Винисиус — Родриго, стал играть с «ложной девяткой», раздал игрокам номера и, как пишут, прочитал им лекцию о значимости этих самых номеров. Тут ведь и правда каждая цифра скрывает легенду. В одном из интервью он обмолвился, что футболисты должны помнить, чьи номера они носят. Данило играет с двойкой Кафу, Маркиньюс — с четверкой Джалмы Сантоса. Венделл носит шестерку Роберто Карлоса и Диди. У Винисиуса семерка — а это Марио Загалло и Жаирзинью, у Пакета на спине восьмерка Сократеса. Юный Эндрик получил девятку Роналдо, Родриго — десятку Пеле, Зико и Ривалдо, наконец, Рафинье достался одиннадцатый номер, который носили Ромарио, Ривеллино и Гарринча.

Время от времени Доривал даже переходит на 4-2-4 — схему, которая принесла Бразилии победу на чемпионате мира 1958 года. Тему прошлого активно подхватили и те, кто верит в возрождение. Вот уже месяц, как не утихают разговоры об Эндрике, повторившим рекорд Пеле — голы в трех подряд матчах в 17 лет. А ведь именно в 17 в сборной дебютировали две ее главные легенды — Пеле и Роналдо. И не важно, что Эндрик забил три в трех товарищеских матчах, а Пеле — шесть в плей-офф чемпионата мира.

Бразилия верит, что «жога бонито» (красивая игра) вот-вот вернется. Точнее, очень на это надеется. Доривал разжег ожидания, но есть закавыка...

Винисиус и Эндрик. Фото AFP

Настоящее

В настоящем у Бразилии нет необходимого ингредиента успеха — нескольких великих игроков в составе. А ведь великая история держится именно на великих игроках и на том, что на одном турнире их у Бразилии порой было больше одного и они прекрасно друг с другом уживались, образуя магию.

Возможно, Винисиус и Эндрик однажды дотянутся до уровня Роналдо и Пеле, но пока говорить об этом рано. Хотя матч против Парагвая подарил надежду. Бразилия выиграла 4:1, выдав очень зрелищный матч, показав атакующий футбол и забив один действительно бразильский гол. С финтами, пасом пяткой и красивым завершением. Речь все же идет лишь об одной победе. И обусловлена она во многом странной игрой Парагвая.

Парагвай, много лет ставивший на дисциплину, строгую оборону и результативную скуку, внезапно отказался от этой концепции. Сборная, которая за последний год (до Копы) забила один гол и мучила всех обороной похлеще Англии Саутгейта, внезапно начала играть в безбашенный футбол, ввязавшись с Бразилией в открытый бой. Получилось красивое самоубийство. Но в этой игре Парагвай 15 раз пробил по воротам Алиссона. Столько выстрелов он не наносил еще никогда. И даже в товарищеской игре с Панамой ударов было вдвое меньше.

А перед Парагваем была Коста-Рика, которая, ничего не стесняясь, выставила «автобус» и впервые с 1960 года не проиграла Бразилии.

Бразилия не умеет вскрывать «автобусы» и, когда не выходит, начинает нервничать и паниковать. Неудачи порождают вопросы, вопросы — злобу. И эта злоба станет еще сильнее, если тренер обещает «жогу бониту», но слова своего не держит.

И такой вариант возможен. Даже более чем...

Болельщики сборной Бразилии. Фото AFP

При чем тут «Спартак»

Потому что есть великое прошлое, и оно давит на лишенное славных свершений настоящее. Давит в том числе и голосами легенд. Бразильские футболисты, которые побеждали на чемпионатах мира, дают интервью и критикуют. Роналдиньо, Ривеллино, Кафу, обозленный на всех на свете Дунга не экономят критические стрелы.

Потому что есть тренер, обещающий вернуть красивую игру. Так, в свое время Олег Кононов обещал вернуть романцевский футбол. Доривал усадил сам себя на бочку с порохом, и она может в любой момент рвануть.

Он сам обещал, никто его за язык не тянул, болельщики вправе требовать результата. Результат был в одной игре из двух против не самых сильных соперников, а самые сложные матчи впереди. Пока у Доривала нет яркого футбола и больших побед. Только костюм с четырьмя звездочками.

Кстати, трепетное отношение к нашитым на одежду звездам — это тоже спартаковская история.