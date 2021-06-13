Если кому-то мало Евро-2020, в Южной Америке тоже будут играть в футбол.

Досинхронизировались

В последние годы руководство КОНМЕБОЛ так увлеклось реформами континентальных турниров, что многие уже запутались, как, когда и по какой формуле проводится Кубок Америки. К тому же турниров, которые должны проходить с интервалом в четыре года, было даже слишком много. Чтобы внести ясность, правильным будет восстановить хронологию событий. Итак, в 2015-м все прошло строго по расписанию, но уже год спустя состоялся еще один турнир — к столетию первого Кубка Америки. Далее выдержали необходимый интервал, устроив следующий розыгрыш в 2019-м.

Вот тут и началось самое интересное. А именно было принято решение о синхронизации турниров Нового Света с чемпионатами Европы. Конечно, можно было подождать пять лет — до 2024-го, но денег много не бывает, и боссы южноамериканского футбола решили снова собрать национальные сборные в 2020-м. В итоге получилась настоящая синхронизация с европейцами, так как пандемия сдвинула оба турнира на год вперед. Но если Евро обошелся минимальными коррективами вроде переноса игр из Дублина в Санкт-Петербург и испанской рокировки Бильбао — Севилья, то американский турнир не только потерял приглашенные сборные в лице Австралии и Катара. Он в принципе оказался под угрозой срыва.

Когда до старта оставалось меньше месяца, КОНМЕБОЛ поочередно лишила статуса хозяев Колумбию и Аргентину, в экстренном порядке передав турнир Бразилии. Вряд ли имеет смысл напоминать, какую полемику это вызвало в стране, где крайне сложная ситуация с коронавирусом. В конце концов безумная по сценарию мыльная опера завершилась тем, что Верховный суд Бразилии в пятницу отклонил иски оппозиционных президенту Жаиру Болсонару партий и профсоюзов, дав добро на проведение турнира.

Формулу розыгрыша оставили той же, сохранив две группы по пять команд. Группа А — Аргентина, Чили, Уругвай, Парагвай, Боливия. Группа В — Бразилия, Эквадор, Колумбия, Венесуэла, Перу. По две лучшие команды из группы выходят в полуфинал. Финал — в ночь на 12 июля.

Играть будут в Рио-де-Жанейро, Бразилиа, Куябе и Гояне. Все матчи пройдут при пустых трибунах, а болельщиков надеются допустить только на финал, который примет «Маракана». Подобный опыт использовали в январе в решающем матче Кубка Либертадорес, однако настоящих фанатов на стадионе было немного. Арену дали заполнить на десять процентов и практически полностью пятитысячный лимит выбрали за счет спонсоров, технического персонала и журналистов.

Колумбия без Хамеса, Уругвай — с Кавани

Если говорить о раскладе сил перед стартом, то бесспорный фаворит — Бразилия, которая выиграла все домашние Кубки Америки. К счастью, возня и интриги вокруг Тите прекратились после отстранения президента Бразильской конфедерации футбола Рожериу Кабоклу, и сейчас в распоряжении главного тренера пентакампеонов оптимальный состав, включая пропустившего предыдущий розыгрыш Неймара. И, естественно, главной бразильской звезде хочется наконец-то выиграть с национальной командой первый серьезный трофей.

Вряд ли таковым можно считать Кубок конфедераций, а золото Неймар брал только на молодежном чемпионате мира и домашней Олимпиаде-2016. И в этом нападающий «ПСЖ» очень похож на старого друга — Лионеля Месси. Только бразилец на четыре года моложе и еще может наверстать упущенное, тогда как для Лео этот Кубок Америки — последний шанс выиграть титул для своей страны.

На чемпионат мира в Катаре он, бесспорно, поедет, только трудно поверить, что Аргентина сможет там претендовать на что-то значимое. Она и сейчас не фаворит и очень расстроена тем, что лишилась помощи родных стен. Главный тренер Лионель Скалони не скрывал разочарования в связи с переносом турнира в Бразилию, но при этом сам принял ряд неоднозначных решений, не включив в заявку Паоло Дибалу и Лукаса Окампоса. Между тем в июньских матчах отбора на ЧМ-2022 «Альбиселеста» не смогла обыграть Чили (0:0) и Колумбию (2:2).

Пожалуй, именно колумбийцы произвели самое сильное впечатление в недавних играх, и это было важно после возвращения на родину Рейнальдо Руэды. Опытный тренер уже успел нажить себе врага в лице Хамеса Родригеса, который был уверен, что успеет набрать форму после травмы, однако все равно остался вне заявки. Возмущенную звезду поддержал даже его клуб — «Эвертон», однако пока работу Руэды можно оценить на твердую пятерку. В той же встрече с Аргентиной его команда отыгралась с 0:2, а одним из переломных моментов стал выход на второй тайм зенитовца Вильмара Барриоса. Кроме него в Бразилии выступит еще один представитель РПЛ — эквадорец Кристиан Нобоа.

Впрочем, делать глобальные выводы по отборочным матчам не следует. Во-первых, это отдельный турнир со своей стратегией. Во-вторых, у многих команд есть резервы. Чилийцев усилит вылечившийся от коронавируса Артуро Видаль, однако они на весь турнир лишились Алексиса Санчеса, а забуксовавшая атака Уругвая изменится с возвращением Эдинсона Кавани. И, конечно, невозможно просчитать такие вещи, как двенадцать положительных тестов на COVID-19 накануне стартового матча Венесуэлы, которая и так оставила дома одну из своих звезд Томаса Ринкона.

В любом случае Южная Америка — это всегда что-то неожиданное. Например, два года назад в финал прорвались перуанцы, а Месси получил красную карточку в игре за бронзу, после чего проигнорировал награждение и обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции и симпатиях судей к Бразилии. Та история — еще один стимул для Лео, что делает Кубок Америки еще более интригующим. Если вам мало Евро-2020 и не хочется спать по ночам — не пропустите самый горячий турнир Нового Света.