Не смогли подготовить даже поля.

15 июля в Соединенных Штатах закончился очередной розыгрыш Кубка Америки. На турнире победила Аргентина — Лионель Месси завоевал, вероятно, свой последний трофей с национальной командой. Выступил Лео так себе — годы берут свое, — но стал рекордсменом среди футболистов по количеству титулов (45).

Других позитивных сюжетов на Копе-2024 почти не было. Зато негативных — хоть отбавляй. Пока на параллельно идущем Евро главной проблемой стала невзрачная игра топовых сборных, через океан футболисты столкнулись с совсем другими проблемами.

США в последние годы захватили футбол. Но провалили экзамен

Соединенные Штаты стремительно футболизируются. Если раньше «соккер» не особо интересовал местных — хватало своих развлечений, — то теперь ситуация изменилась. Американская сборная по футболу в стране обсуждается так же, как в Европе обсуждают свои национальные команды. И после позорного вылета с Кубка Америки болельщики США так громко требовали отставки Грегга Берхалтера, что стало ясно — футбол здесь больше не третьесортный вид спорта.

Рост интереса неудивителен — сборная прокачивается, уже играла на чемпионате мира и даже выходила в плей-офф. Многие американцы выступают в неплохих европейских клубах и все больше выбиваются на сцену. А в клубах наоборот — растет количество заслуженных европейцев. Чего стоит один только десант в лице Месси и других уважаемых ветеранов «Барселоны».

Еще страну всячески обласкивает ФИФА — у организации с США прямо роман. За последние годы американцы получили право на проведение Кубка Америки-2024, клубного чемпионата мира-2025 и вишенку на торте — чемпионат мира-2026 в спайке с Мексикой и Канадой.

Календарно именно Кубок Америки был первым из череды крупных турниров в США. Само собой, он стал своеобразным экзаменом готовности страны к проведению элитных международных соревнований... И Штаты его с треском провалили.

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Цирк с полями и дырявая безопасность. Тренеры массово осудили организаторов

Первые проблемы начались еще на этапе оценки качества газона. Большей частью матчи Кубка Америки проходили на стадионах, предназначенных для американского футбола, — 11 из 14 арен забрали у НФЛ. У шести из них было искусственное поле — выход нашли простой. Организаторы просто постелили натуральную траву поверх искусственной — получилось ужасно.

«Поле — это катастрофа. Они положили газон поверх синтетического покрытия, и мяч подпрыгивал, как батут, каждый раз, когда мы его получали», — резюмировал вратарь Аргентины Мартинес.

Лионель Скалони тоже остался недоволен: «О том, что мы будем играть здесь, мы знаем уже семь месяцев. Но организаторы поменяли траву два дня назад. Мы играли на неприличном поле».

Но жестче всех высказался главный тренер Уругвая Марсело Бьелса: «Они продолжают обманывать, говоря, что поля идеальны, открыто лгать на совещаниях. Руководитель по игровым полям открыто врет. Она встречается с нами, чтобы сказать, что поля идеальны, что все это визуальная иллюзия, что Винисиус не прав, что Скалони ничего не знает... Нам даже поступали угрозы штрафами за разговоры о полях».

Итак, первый «неуд» американцы получили — но это была только половина беды. Дальше вскрылись проблемы безопасности. Даже если не обращать внимания на мелкие стычки на улицах и трибунах (этим славится плюс-минус любой крупный футбольный турнир), ситуация все равно получилась печальная.

Так, в полуфинале Копы между Уругваем и сборной Колумбии болельщики последних прорвались в сектор уругвайцев и учинили драку. На трибуне помимо обычных фанатов сидели также семьи футболистов Марсело Бьелсы — и так как полиции почему-то рядом не оказалось, в дело пришлось вмешаться игрокам.

Ярче всех выступил Дарвин Нуньес — видеозаписи того, как форвард «Ливерпуля» перелезает через ограждение и несется в драку с колумбийцами, облетели весь интернет. «Позвольте мне кое-что сказать, прежде чем они нас прервут, потому что нам не дают говорить в микрофон. Они не хотят, чтобы я высказывался о том, что происходит, но это катастрофа... Пожалуйста, будьте осторожны, на трибунах находятся наши семьи, там есть маленькие дети. Это кошмар — полиции не оказалось, и нам пришлось защищать свои семьи. Это вина двух-трех человек, которые выпили слишком много», — заявил после случившегося капитан Уругвая Хосе Хименес.

Марсело Бьелса заступился за своих и приложил организаторов: «Игроки отреагировали так, как отреагировал бы любой, будь его семья в опасности. Что им делать? Да, реакция плохая, но давайте поговорим о том, на что футболисты реагировали. Вы знаете, чья ответственность — защищать болельщиков на трибунах. Так лучше спросите меня, получили ли игроки извинения от тех, кто отвечает за безопасность».

Финал у такого турнира лишь подтвердил все, о чем говорили на протяжении последних недель: на стадион прорвались толпы безбилетников, случилась давка, а начало матча отложили почти на полтора часа. В итоге часть зрителей не попала на арену, несмотря на купленные билеты, — и, конечно, начался ад в прессе и соцсетях.

Тренер Канады Джесси Марш прибил турнир окончательно: «Такая организация — это просто непрофессионально. Слишком много пробелов, слишком много проблем».

Разборки игроков сборной Колумбии и уругвайских болельщиков. Фото AFP

Чемпионат мира в опасности? Вряд ли

Оглушительный провал — вот первый вердикт Кубку Америки в США и самим Штатам как организаторам. Но так ли уж американцы виноваты? На самом деле все не так однозначно. Разумеется, никто не снимает с них вины за подход, но они не единственные организаторы — есть еще и КОНМЕБОЛ.

Южноамериканскую конфедерацию футбола во главе с Алехандро Домингесом уже давно критикуют болельщики. КОНМЕБОЛ постоянно экономит на безопасности и сквозь пальцы смотрит на собственные требования — иначе тяжело объяснить, как стал возможен «бутерброд из газонов».

Один из фанатов описал в соцсетях свою версию творившегося на финале безумия: «Во время концертов на стадионе в Майами у нас стоят высокие огороженные ворота, которые отделяют болельщиков от прохода на стадион. Когда мы принимали Мировую серию, ворота открывались за 2,5 часа до начала. Это позволило проверить все билеты.



И почему в том месте, где фанаты перелезали, чтобы попасть на стадион, не стояли вооруженные полицейские подразделения? Если бы они были, никто бы не перелезал! Я скажу почему. Эти соревнования проводятся в Штатах, где у полиции нет достаточных финансовых ресурсов для оплаты дополнительных людей или запроса дополнительных сил, как, например, у полиции Нью-Йорка или Калифорнии.



На стадионе MetLife в Нью-Йорке за безопасность отвечали три структуры — полиция штата, полиция города и частное охранное агентство. Были люди, был спецназ и даже беспилотники. Везде была строгая охрана».

Вероятно, в КОНМЕБОЛ действительно пожалели денег на нормальную организацию — на примере того же Нью-Йорка видно, что при наличии средств американцы умеют делать красиво. Думается, что после такой яркой иллюстрации ФИФА заплатит столько, сколько скажут, так что чемпионат мира в относительной безопасности. А вот что будет с полями — вопрос. Новых арен строить никто не собирается. Значит, пока есть риск, что в 2026 году вся планета будет следить за «бутербродами» из синтетической и натуральной травы. И вспоминать Марсело Бьелсу.