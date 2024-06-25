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Бальбуэна не спас Парагвай. Победу Колумбии обеспечила вдохновенная игра Хамеса

Колумбия обыграла Парагвай в первом туре Кубка Америки
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Хамес Родригес (справа) в матче Колумбия — Парагвай.
Фото AFP
Колумбийцы подтвердили свой высокий уровень.
Кубок Америки. Группа D
25 июн, 01:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Колумбия
2:1
Парагвай

Когда у тебя в группе Бразилия, а запасных ходов в плей-офф нет, так как в отличие от Евро из группы выходят только две первые команды, уже стартовый матч обретает статус судьбоносного. Именно так начинали Кубок Америки Колумбия и Парагвай, у которых есть немало общего. Во-первых, обе команды сейчас в стадии перестройки. Во-вторых, руководят ей аргентинские специалисты.

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Отличие заключается в том, что Нестор Лоренсо начал работу с колумбийцами два года назад, и ее результаты все увидели в отборочном цикле ЧМ-2026. К континентальному первенству сборная подошла с серией из 23 матчей без поражений, и обыграв Германию и Бразилию. В Парагвае же пошли на экстренные меры и отправили в отставку Гильерме Барроса Скелоттио после того, как красно-белые дома в большинстве не сумели обыграть проваливающих квалификацию перуанцев (0:0) и уступили Венесуэле (0:1).

На роль спасателя пришел 54-летний Даниэль Гранеро, который прекрасно знает парагвайский футбол. В страну он перебрался почти девять лет назад и сразу дал результат, впервые за четверть века обеспечив «Соль де Америка» участие в континентальном клубном турнире. С тех пор Гранеро поработал с тремя лучшими клубами Парагвая — «Гуарани», «Олимпией» и «Либертадом». Результат получился ошеломляющим — восемь чемпионских трофеев и статус самого титулованного тренера в истории турнира.

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На новом месте работы он сразу принялся удивлять неординарными решениями и в дебютном матче с Аргентиной (0:1) выпустил сразу четырех дебютантов. Это, видимо, стиль Гранеро. Так, на старте Кубка Америки место в воротах занял никогда не игравший за сборную Мориниго из «Либертада», где ранее работал тренер. А еще Гранеро в последних контрольных играх попробовал три разных сочетания центральных защитников и усадил в запас незаменимого Гомеса, от которого место в старте и капитанская повязка перешли динамовцу Бальбуэне.

В итоге нечасто игравший в отборе на мировое первенство ветеран оказался единственным представителем РПЛ, который начал игру в Хьюстоне с первых минут. У красно-белых на лавке сидел Алонсо. У Колумбии — Кордоба, Карраскаль и Кастаньо. Динамовцу предпочли все еще востребованного Хамеса Родригеса, а Кастаньо, который при нынешнем штабе вытеснил из состава оставшегося дома зенитовца Барриоса, сам уступил место в основе Риосу. Еще одну замену пришлось делать экстренно — в середине первого травмировался центральный защитник Лукуми.

Впрочем, на стройности игры колумбийцев это никак не сказалось. Они владели инициативой, постоянно напрягая оборону соперника. До поры до времени та с давление справлялась, а Бальбуэна еще и страховал Веласкеса, который противостоял Луису Диасу. Но в итоге вингер «Ливерпуля» увел за собой двух оппонентов в центр, и получивший простор Хамес вырезал подачу на дальнюю штангу — на поддержавшего атаку защитника Муньоса. И совсем все печально стало для Парагвая, когда Хамес уже с правого фланга выдал голевой навес со штрафного на голову Лермы.

Фабиан Бальбуэна (справа) против Луиса Диаса.
Фото AFP

Больше часа у красно-белых не было не то что шансов изменить игру — даже намеков на это. Однако серия замен освежила игру, и забивший первый гол за сборную Энкисо возродил интригу, классно пробив с лета с подачи Сосы. А ведь Колумбия готовилась добивать соперника, и несколькими минутами ранее на поле появился Кордоба. Но, в принципе, особых проблем у фаворита не возникло.

Разве что ВАР отсрочил развязку и помог отменить ошибочно назначенный пенальти в ворота Парагвая. Поэтому Лоренсо перестраховался, на последних минутах убрав Хамеса, но выпустив на поле не Карраскаля, а Кастаньо. Однако и в более острожной версии состава Колумбия не закрылась, а могла увеличить преимущество. Хотя и имевшегося хватило, чтобы сделать важный шаг в направлении плей-офф.

Хамес Родригес
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Парагвая по футболу
Фабиан Бальбуэна
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