Колумбия в четвертьфинале после гола и заработанного Кордобой пенальти, Угальде нарвался на дисквалификацию
Главный тренер колумбийской команды Нестор Лоренсо любит нестандартные решения. Например, перед стартом Кубка Америки он довольно аккуратно рассуждал о перспективах Хамеса Родригеса, который мало играет за «Сан-Паулу». Но начался турнир, и ветеран застолбил за собой позицию «десятки». Тренерский штаб явно устраивает и выступления Риоса, который вытеснил из состава краснодарца Кастаньо. А вот в центре нападения идет поиск оптимального варианта.
Борре в стартовом туре был органично встроен в игру, но не сказать, чтобы блеснул. Альтернативных же вариантов у Колумбии было три. Тут тебе и талантливый Дуран их «Астон Виллы», и Борха, который с начала года забил 22 гола за «Ривер Плейт». Однако Лоренсо довольно неожиданно сделал ставку на Кордобу, который прежде попадал в стартовый состав сборной только в контрольных матчах. Но это было как раз в процессе подготовки к континентальному первенству, и оба выхода с первых минут увенчались голами (Боливии и Румынии).
В этой игре форвард «Краснодара» вполне мог открыть счет, но промахнулся после подачи углового. Зато реализованный Луисом Диасом пенальти — плод настырности Кордобы. Он навязал борьбу Кальво на краю штрафной, а в тот момент, когда защитник уже выносил мяч в аут, в колумбийца врезался Секейра. Зачем лучший вратарь первого тура там вообще оказался — непонятно. А ведь начал Секейра так, словно собрался продолжить бенефис из матча с Бразилией, и спас после опаснейшего удара Хамеса. Ему еще и везло, когда промахивались Диас, Кордоба и Санчес. И вдруг — стоившее пропущенного гола секундное помутнение.
А вот спартаковец Угальде в этот раз был заменен в перерыве. Но, конечно, вешать на него всех собак по итогам пустого с точки зрения созидания первого тайма Коста-Рики глупо. Центральный нападающий по определению зависимая фигура, а в этой — довольно жесткой встрече — с атакой наблюдались большие проблемы. Удар Мадригаля с подбора — вот и все, чем запомнились костариканцы до перерыва. Они снова в основном защищались, и Угальде не только несколько раз получил болезненные удары по ногам и по затылку, но и сам заработал желтую карточку. А так как спартаковец постоянно шел в борьбу — оставлять его в игре было рискованно. Скорее всего, это были последние минуты Угальде на Кубке Америки, так как шансы на плей-офф близки к нулю, а финиш группового этапа форвард пропустит из-за перебора предупреждений.
Только в его отсутствие стало не лучше, а хуже. Чтобы удивить оборону одного из главных фаворитов турнира у Коста-Рики просто нет нужного запаса мастерства, и вся активность вышла боком. После того как Санчес забил при подаче углового и показал трибунам футболку получившего травму Лукуми (тот ответил благодарностью с трибуны), все стало ясно. А Кордоба добил соперника, оторвавшись от защитников после третьего на турнире голевого паса Хамеса.
Колумбия, которая не проигрывает уже 25 матчей и впервые в истории выиграла десять раз подряд, — четвертый четвертьфиналист Кубка Америки после Аргентины, Венесуэлы и Уругвая. Впереди — матч с Бразилией. Возможно, там шанс получат ярко сыгравшие против пентакампеонов в отборочном цикле ЧМ-2026 Кастаньо и Карраскаль. Динамовец пока не играл на этом Кубке Америки, а краснодарец в этот раз получил порядка двадцати минут. Но станет ли Лоренсо что-то менять, когда есть риск потерять первое место и попасть в четвертьфинале на мощный Уругвай?