Колумбия в четвертьфинале после гола и заработанного Кордобой пенальти, Угальде нарвался на дисквалификацию

Колумбийцы подтвердили статус одного из фаворитов Кубка Америки.

Главный тренер колумбийской команды Нестор Лоренсо любит нестандартные решения. Например, перед стартом Кубка Америки он довольно аккуратно рассуждал о перспективах Хамеса Родригеса, который мало играет за «Сан-Паулу». Но начался турнир, и ветеран застолбил за собой позицию «десятки». Тренерский штаб явно устраивает и выступления Риоса, который вытеснил из состава краснодарца Кастаньо. А вот в центре нападения идет поиск оптимального варианта.

Борре в стартовом туре был органично встроен в игру, но не сказать, чтобы блеснул. Альтернативных же вариантов у Колумбии было три. Тут тебе и талантливый Дуран их «Астон Виллы», и Борха, который с начала года забил 22 гола за «Ривер Плейт». Однако Лоренсо довольно неожиданно сделал ставку на Кордобу, который прежде попадал в стартовый состав сборной только в контрольных матчах. Но это было как раз в процессе подготовки к континентальному первенству, и оба выхода с первых минут увенчались голами (Боливии и Румынии).

В этой игре форвард «Краснодара» вполне мог открыть счет, но промахнулся после подачи углового. Зато реализованный Луисом Диасом пенальти — плод настырности Кордобы. Он навязал борьбу Кальво на краю штрафной, а в тот момент, когда защитник уже выносил мяч в аут, в колумбийца врезался Секейра. Зачем лучший вратарь первого тура там вообще оказался — непонятно. А ведь начал Секейра так, словно собрался продолжить бенефис из матча с Бразилией, и спас после опаснейшего удара Хамеса. Ему еще и везло, когда промахивались Диас, Кордоба и Санчес. И вдруг — стоившее пропущенного гола секундное помутнение.

А вот спартаковец Угальде в этот раз был заменен в перерыве. Но, конечно, вешать на него всех собак по итогам пустого с точки зрения созидания первого тайма Коста-Рики глупо. Центральный нападающий по определению зависимая фигура, а в этой — довольно жесткой встрече — с атакой наблюдались большие проблемы. Удар Мадригаля с подбора — вот и все, чем запомнились костариканцы до перерыва. Они снова в основном защищались, и Угальде не только несколько раз получил болезненные удары по ногам и по затылку, но и сам заработал желтую карточку. А так как спартаковец постоянно шел в борьбу — оставлять его в игре было рискованно. Скорее всего, это были последние минуты Угальде на Кубке Америки, так как шансы на плей-офф близки к нулю, а финиш группового этапа форвард пропустит из-за перебора предупреждений.

Только в его отсутствие стало не лучше, а хуже. Чтобы удивить оборону одного из главных фаворитов турнира у Коста-Рики просто нет нужного запаса мастерства, и вся активность вышла боком. После того как Санчес забил при подаче углового и показал трибунам футболку получившего травму Лукуми (тот ответил благодарностью с трибуны), все стало ясно. А Кордоба добил соперника, оторвавшись от защитников после третьего на турнире голевого паса Хамеса.

Колумбия, которая не проигрывает уже 25 матчей и впервые в истории выиграла десять раз подряд, — четвертый четвертьфиналист Кубка Америки после Аргентины, Венесуэлы и Уругвая. Впереди — матч с Бразилией. Возможно, там шанс получат ярко сыгравшие против пентакампеонов в отборочном цикле ЧМ-2026 Кастаньо и Карраскаль. Динамовец пока не играл на этом Кубке Америки, а краснодарец в этот раз получил порядка двадцати минут. Но станет ли Лоренсо что-то менять, когда есть риск потерять первое место и попасть в четвертьфинале на мощный Уругвай?