Аргентина вырвала победу и путевку в четвертьфинал после угловых Месси. Чилийцам теперь нужно обыгрывать Канаду

Непростая победа чемпионов мира.

Сейчас Бразилия и Аргентина — словно два полюса. В стране пентакампеонов тревога перед стартом сменилась разочарованием после осечки в стартовом туре. Аргентинцы же, начиная с прошлого Кубка Америки, генерируют сплошной позитив. Вот Месси и еще несколько игроков делают счастливым сына Эмилиано Мартинеса, поздравляя его с днем рождения по видеосвязи. А вот уже сам Лео принимает поздравления с 37-летием и получает в подарок шикарные торты в виде футболки сборной с десятым номером и трофея за победу на чемпионате мира. По кусочку лакомства получили даже пришедшие к отелю сборной болельщики, которым именинник помахал из окна.

Фанатов, которые в какой-то момент превратили Таймс-сквер в американский аналог Никольской, точно не мучили призраки прошлого. А именно — проигранный чилийцам финал Кубка Америки-2016. В тот же день (26 июня) и на том же самом стадионе в Ист-Рутерфорде! Именно здесь Месси не забил пенальти в послематчевой серии и заявил об уходе из сборной, а еще юный Энцо Фернандес писал тогда своему кумиру письмо с просьбой изменить решение. Мог ли нынешний полузащитник «Челси» представить, что станет одним из тех, кто поможет Месси исполнить сокровенную мечту и стать чемпионом мира?

С катарского триумфа прошло полтора года, и за это время Аргентина изменилась. С одной стороны, уверенность бело-голубых в себе достигла максимальных показателей. Вместе с тем бросается в глаза едва заметное пресыщение. Прежняя спортивная злость не исчезла, но если бы данный показатель можно было бы измерить, цифры оказались бы меньше, чем на последних крупных турнирах. В отборочном цикле ЧМ-2026 были и непростые победы, как над Эквадором (1:0), и даже домашний проигрыш Уругваю. Хотя, нужно ли включаться на полные обороты, если результат достигается на классе, и только с бразильцами по определению требовалось играть на максимальных оборотах?

А переключать скорости в случае необходимости команда Лионеля Скалони умеет прекрасно. Так было на старте группового турнира с Канадой, которая во втором тайме могла пропустить не два, а четыре-пять мячей. Похоже все складывалось и с чилийцами. В первом тайме из трех самых эмоциональных моментов лишь один оказался непосредственно игровым — когда Месси взял инициативу в свои руки, и мяч покинул поле, задев штангу. Кроме того, в Чили и в ЦСКА затаили дыхание после воздушной дуэли, по итогам которой Давила получил в лицо от Ромеро. А вся Аргентина переживала после фола Ислы на Месси. Все-таки у Лео в этом сезоне была травма, и в последних контрольных матчах его берегли.

Чилийцев же стоило похвалить. Эта команда в стадии перестройки, которую проводит очень успешно руководивший Перу и привозивший инков на ЧМ-2018 в Россию аргентинец Рикардо Гарека. Приступивший к новой работе в январе аргентинец не взял на континентальное первенство заслуженных ветеранов — Видаля, Мелеля и Арангиса. Из старой гвардии, которая выиграла два Кубка Америки, сейчас востребованы только Браво, Исла, Варгас и Алексис Санчес. Зато в старте выходит 20-летний Осорио, а Давила теперь незаменимая фигура в атакующей тройке.

С началом второго тайма чилийцам пришлось работать в обороне на максимальных оборотах, и, видимо, из трудолюбие было вознаграждено, когда Мак Аллистер в площади ворот чуть е дотянулся до мяча при подаче со штрафного, а Нико Гонсалес попал в перекладину. В какой-то момент «Ла Роха» сама выдала мощный отрезок, и Мартинес с интервалом в несколько минут отразил два крайне неприятных удара Эчеверрии.

Развязки пришлось ждать до последних минут — до угловых Месси. Первым Лео закрутил мяч под перекладину. Браво выручил, а после второго корнера не дал забить Ло Чельсо. Но что он мог сделать против добивания едва не порвавшего сетку Лаутаро Мартинеса? Лучший бомбардир чемпионата Италии на этом турнире идеален в роли джокера и забил в обоих матчах. Аргентина гарантировала себе выход в четвертьфинал, тогда как чилийцам в заключительном туре нужно обязательно обыгрывать Канаду. А для этого нужно наконец начать забивать.