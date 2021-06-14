Неймару осталось 10 мячей до рекорда Пеле. Бразилия разгромила соперника, который потерял основной состав из-за коронавируса

В матче открытия Кубка Америки хозяева турнира бразильцы без особого напряжения переиграли венесуэльцев.

Кубок Америки. Группа В

Бразилия — Венесуэла — 3:0 (1:0)

Голы: Маркиньюс, 23 (1:0). Неймар, 64 — с пенальти (2:0). Габриэл Барбоза, 89 (3:0).

Бразилия: Алиссон, Данилу, Маркиньюс, Эдер Милитау, Лоди (Алекс Сандру, 46), Каземиру, Фред (Фабинью, 86), Лукас Пакета (Эвертон Рибейру, 46), Неймар, Габриэл Жезус (Винисиус Жуниор, 86), Ришарлисон (Габриэл Барбоза, 65).

Венесуэла: Гратероль, Гонсалес (Эрнандес, 90), Маго, Кумана, Морено, Ла Мантия, Мансано (Селис, 77), Мартинес, Мартинес, Кассерес (Кастильо, 84), Аристегьета (Кордова, 77).

Предупреждения: Лоди, 39. Габриэл Барбоза, 66. Мансано, 69. Маго, 80.

Судья: Остохич (Уругвай).

13 июня. Бразилиа. Стадион Национальный.

Без Рондона, Анхеля и всех звезд

Основной аргумент противников проведения турнира в Бразилии — пандемия. Хотя, если говорить об угрозе распространения новых штаммов коронавируса в связи с приездом иностранцев, то эта тема кажется притянутой за уши. Во-первых, Кубок Америки — не Олимпиада с тысячами спортсменов и тренеров со всего мира, а соревнования с участием всего лишь десяти сборных. Во-вторых, состав делегаций ограничили, и больше 65 человек в Бразилию никто привезти не мог. Да еще и все матчи проводятся при пустых трибунах.

Однако, несмотря на все предосторожности вроде «пузыря» и закрепленных за всеми командами отдельных автобуса и чартера, Covid-19 все-таки нанес свой удар еще до того, как прозвучал стартовый свисток в матче открытия. Четыре положительных теста в Боливии, которая лишилась ключевых фигур — голкипера Лампе и легендарного для страны форварда Морено. Ситуация же в лагере сборной Венесуэлы — настоящая катастрофа. Эта команда и так оставила дома из-за симптомов гриппа своего капитана — хавбека «Торино» Ринкона. А за два дня до первой игры положительными оказались тесты сразу 13 членов венесуэльской делегации.

Тут бы помог Рондон, однако у теперь уже бывшего нападающего ЦСКА проблемы со здоровьем, которые форвард испытывал еще в концовке чемпионат России. Другой представитель РПЛ — защитник «Ахмата» Анхель — сдал положительный тест на коронавирус еще до оглашения итоговой заявки. А так как таких случаев уже было три, появилась версия, что руководство венесуэльцев скрыло вспышку заболевания и вирус привезли с собой.

Как назло, назначенный в феврале на пост главного тренера португалец Жозе Пезейру потерял большинство своих звезд. Травм Рондона и ярко играющего в ла лиге за «Гранаду» Мачиса словно было мало. Среди тех, кто отсутствовал в составе на игру с Бразилией, значились один из лучших нападающий МЛС Хозеф Мартинес, экс-защитник «Анжи» Чансельор, одноклубники Халка по «Атлетику Минейру» Отеро и Саварино, хавбек «Гранады» Янгел Эррера и финалист последнего Кубка Либертадорес в составе «Сантоса» Сотельдо, который недавно перебрался в «Торонто» за спасшие бразильский клуб от санкций ФИФА несколько миллионов долларов.

Двое последних не больны, а травмированы, но в любом случае, когда речь идет о таких потерях, компенсировать их просто некем. Даже после решения КОНМЕБОЛ отменить лимит в пять вынужденных замен в заявке и срочный вызов в венесуэльский лагерь пятнадцати (!) новых футболистов. «Кроме старых потерь у нас не будет семи человек, игравших в отборе ЧМ против Уругвая», — заметил Пезейру, признавшийся, что некоторых из дополнительно вызванных футболистов он толком даже не видел в деле.

Легкая прогулка для чемпионов

На фоне венесуэльской истории церемония открытия, в ходе которой трофей Кубка Америки на поле стадиона в Брасилиа вынесли сражающиеся с коронавирусом медики, выглядела горькой иронией. Но на самом деле идея получилась прекрасной. Как в плане уважения к героям нашего времени — врачам, так и в плане желания показать: жизнь продолжается, и футбол — символ этого.

Зато в сборной Бразилии с ее кладезью талантов наблюдалась полная идиллия, а главный тренер пентакампеонов Тите, как отмечали эксперты, поддерживает высокий уровень мотивации в своей команде. По сравнению с предыдущим победным турниром бразильский состав изменился ровно наполовину. В итоговую заявку не попали опытные Филиппе Коутинью, Артур, Фагнер, Филипе Луис, Фернандинью, Миранда, Виллиан и Дани Алвес. Правда, последний из фигурантов этого списка востребован даже в свои 38 лет. Из обоймы он выпал только в связи с травмой, хотя интерес к выступающему за «Сан-Паулу» Алвесу — это еще и признание очевидной проблемы классных правых защитников.



Для хозяев, которые не уступали на домашних Кубках Америки с 1975 года, стартовая встреча обещала превратиться в легкую разминку. Так и получилось, но при этом венесуэльцы не собирались мириться с ролью мальчиков для битья. Парковать автобус гости не стали и при каждой редкой возможности довольно умело выходили в атаку. Бразилия же не выглядела кровожадной и транжирила моменты. О голевом фейерверке, который выглядел бы логичнее реального салюта над пустым стадионом, говорить не приходилось.



До перерыва все ограничилось одним трудовым голом, автором которого стал отличившийся при подаче углового Маркиньюс. Красоты же пришлось ждать до середины второго тайма, когда эффектное соло Данилу завершилось пенальти и дежурным голом Неймара с 11-метровой отметки. Бразильской «десятке» осталось ровно десять точных ударов до бомбардирского рекорда Пеле, который забил за пентакампеонов 77 раз.

Отставание от Короля футбола могло сократиться сильнее, но два верных шанса Неймар упустил. Зато и угловой в случае с первым голом исполнял форвард «ПСЖ», и пас поставившему в игре точку Габриэлу Барбозе на пустые ворота тоже его заслуга. А собственные голы пригодятся, когда дело дойдет до более значимых матчей.