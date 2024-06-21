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Сегодня, 11:30

«Месси — лицо футбола, рекорды преследуют его». У Лео два новых достижения на Кубке Америки на самом старте турнира

Месси стал рекордсменом Кубка Америки по количеству проведенных матчей
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Футболист сборной Аргентины Лионель Месси.
Лионель Месси.
Фото Reuters
Все еще великий.

Евро-2024 около недели приковывал к себе внимание всего футбольного мира, но теперь ему придется поделиться. В другой части света, в США, 21 июня стартовал Кубок Америки. Его открывал матч Канады против актуальных обладателей Копы — аргентинцев.

Разумеется, на турнире играет Лионель Месси. Он, как и его вечный визави Роналду, находится в таком возрасте, что рекорды сами липнут — только выходи играть. Таким образом Криштиану, только выйдя на поле в первом туре чемпионата Европы, поставил рекорд — принял участие в шести чемпионатах Европы.

Лионель Месси (№10) побил рекорд Кубка Америки по&nbsp;количеству сыгранных матчей. Аргентина стартовала с победы, Месси организовал два гола и побил рекорд Кубка Америки

Аналогичная история случилась и с Месси. Только ступив на газон в матче против Канады, аргентинец побил державшийся больше 70 лет рекорд по количеству матчей в финальной части Кубка Америки — у Лионеля их теперь 35. А сам турнир стал для Месси седьмым — максимальное число среди аргентинцев.

Аргентина в итоге победила 2:0, а Лео отметился прекрасным голевым пасом. Все это не прошло мимо соцсетей.

Футболист сборной Аргентины Лионель Месси.
Фото Reuters

KwediSpito: «Рекорды преследуют его»;

CrazyProfessor: «Роналду играет с Витиньей, Фернандешем и Бернарду Силвой. Даже если вы отдадите им такой пас на линии ворот, они попытаются пойти в дриблинг и упустят шанс»;

StadiumThrills: «Мистер Разрушитель Рекордов»;

Dugeri: «Лионель Месси — определенно лицо этого спорта»;

Kelvinotuobi: «Влияние Месси несравнимо. Если он не забивает, то ассистирует. Месси выиграл Кубок Америки, будучи лучшим бомбардиром и лучшим игроком. А Роналду взял Евро, на котором забил только в двух матчах за все время соревнований и не сыграл даже 30 минут в финале»;

Tife_CFC: «Месси все равно, а нам не все равно, поэтому мы будем праздновать все рекорды»;

AAhsanabria: «Впечатляющий рекорд: при условии, что турнир теперь проводится каждые четыре года, достижение Месси гарантировано минимум на 24 года».

Также многие пользователи начали болеть еще за одно достижение Месси — абсолютный рекорд по голевым передачам. На данный момент он уже принадлежит Лионелю (374) и постоянно обновляется, но в соцсетях ждут, когда Месси оформит 400 ассистов.

FCBAlbiceleste: «Месси приближается к 400 голевым передачам за карьеру. Это один из тех рекордов, который больше никогда не будет побит ни одним человеком».

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Канады по футболу
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Аргентина стартовала с победы, Месси организовал два гола и побил рекорд Кубка Америки

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