«Аргентина благодарит зверя в воротах». Что пишут о промахе Месси и сейвах Мартинеса?

Лео чуть не вылетел из Кубка Америки.

Этим летом проваливается не только Криштиану Роналду — синхронно с ним заваливает выступление за сборную его вечный конкурент Лионель Месси. Из-за великого нападающего аргентинцы чуть не вылетели из Кубка Америки — в матче против Эквадора в 1/4 финала Месси не только не помог команде, но еще и не реализовал свою попытку в серии пенальти. Спасать страну пришлось Эмилиано Мартинесу — королю пенальти. И он спас. Что о синхронном спаде Месси и Роналду, а также о гении Дибу пишет мировая пресса?

Marca: «Эквадор не воспользовался полуживым Месси»

— Дибу Мартинес уже был легендой в Аргентине (после финала последнего чемпионата мира), но он станет еще большей легендой после сегодняшнего вечера, в котором он вытащил два пенальти от Эквадора и свою страну, выведя ее в полуфинал. Чемпионская удача... или как хотите, но для того, чтобы пройти так далеко, нужно многое. И у Аргентины оно есть, включая вратаря, который спасает матчи и выигрывает чемпионаты.

Вряд ли у Эквадора будет еще один такой шанс обыграть чемпионов мира. У них были явные возможности (четыре или пять), но они не воспользовались преимуществом полуживого Месси.

Sport.es: «Мартинес облачился в костюм героя»

— У Аргентины был не самый лучший вечер... Как и у Лео Месси, чья «паненка» попала в перекладину. Аргентинцы были очень близки к тому, чтобы вылететь из Кубка Америки. Но стоит вспомнить, что аргентинская звезда находилась под ударом. Он пропустил матч группового этапа против Перу из-за дискомфорта в правой ноге и, как следствие, пропустил не одну тренировку на неделе.

Он взял на себя ответственность и взял мяч, чтобы открыть серию пенальти, которая должна была вывести их в полуфинал. Месси решил пробить паненкой и, хотя полностью обманул эквадорского вратаря Домингеса, пробил в перекладину.

Казалось, что наступил конец света, и Аргентина погибнет. Но Мартинес еще не сказал своего слова. Он решил снова облачиться в костюм героя и спасти свою команду. Он отбил два первых удара и подарил аргентинцам путевку в полуфинал.

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес. Фото AFP

The Athletic: «Аргентина благодарит зверя в воротах»

— Аргентина поблагодарила своего «зверя в воротах» Эмилиано Мартинеса после того, как голкипер сыграл главную роль в победе над Эквадором в серии пенальти на Кубке Америки. Защищающиеся чемпионы, ведя 1:0 в добавленное время, думали, что они вышли в полуфинал, пока Хорди Кайседо не сравнял счет на 91-й минуте.

В результате пришлось пробивать пенальти, и капитан команды Лионель Месси промахнулся, попав паненкой в перекладину. Но Мартинес, как и в финале чемпионата мира 2022 года, стал главным героем в воротах, и команда Лионеля Скалони вышла в полуфинал.

Ole: «Золотая ночь Мартинеса»

— Что можно сказать про такого зверя? Аргентинский голкипер снова оказался на высоте, когда команда была разбита после мучительного отыгрыша Эквадора. Эль Дибу вытащил два пенальти, чтобы промах Месси не обошелся слишком дорого.

Если Дибу что-то и дал понять за время своего успешного и великого пребывания в сборной Аргентины, так это то, что в сложных ситуациях он — отличный игрок. И это отражается в цифрах, ведь из 24 пенальти, назначенных в его ворота, реализовано только 12. То есть он отбивает каждый второй пенальти. Настоящий зверь, как сказал Де Поль: «Эль Дибу — зверь».

Хотя мы не должны выделять только то, что он сделал в штрафной, потому что Эмилиано Мартинес был ключевым с самого начала, в ночь, которая оказалась намного сложнее, чем ожидалось, и закончилась мучениями.

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси исполняет 11-метровый в серии пенальти с Эквадором. Фото Reuters

Соцсети про Месси и Мартинеса

@J_Tanswell: «Легко представить Эмилиано Мартинеса в образе злодея из пантомимы. На самом же деле он просто абсолютно, возмутительно великолепен. Он гораздо больше, чем просто вратарь, что и продемонстрировала (в очередной раз) его игра вчера вечером»;

@Madrid_Preeti: «У Месси ноль голов на Кубке и смазанный пенальти, но никто не напишет про то, что он тормозит Аргентину. А вот если бы это был Криштиану Роналду...»;

@TheEuropeanLad: «Это просто не турнир Лионеля Месси. Он приехал с дискомфортом и снова провел эту игру с дискомфортом. В двух последних турнирах он водил Аргентину за руку, а теперь команда водит его за руку, и в этом вся прелесть этого спорта»;

@FCV_ACEE: «Помните, как в финале Кубка Америки — 2015 только Месси забил пенальти, а все остальные промахнулись? Несколько лет спустя игроки сборной Аргентины благополучно спасли Месси от промаха с пенальти... Какая команда!»;

@TeamMessi (официальный аккаунт команды Месси): «Спасибо, Дибу!»

Что сказал Месси про Мартинеса

Так как именно Мартинес, по сути, спас турнир для Аргентины и исправил ошибку Лео, особенно интересно, что об этом сказал сам №10. А он в восторге: «Я знаю, что Дибу всегда нравятся такие моменты. Он становится великим. Мы очень сильно верили в него. Перед игрой я думал, что если дело дойдет до пенальти, то мы будем спокойны, потому что у нас есть преимущество».