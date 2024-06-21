Аргентина стартовала с победы, Месси организовал два гола и побил рекорд Кубка Америки

Чемпионы уверенно начали защиту титула.

Нынешний Кубок Америки — седьмой в карьере Лионеля Месси, чего не удавалось ни одному аргентинцу. На первое континентальное первенство он приехал в 2007-м, и за семнадцать лет с капитаном сборной Аргентины случалось всякое. Свист собственных болельщиков, обвинения чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции и симпатиях к Бразилии, заявление об уходе из сборной и, наконец, долгожданный триумф трехлетней давности. Первый титул с национальной командой, который изменил все и стал важнейшим шагом к титулу чемпиона мира. Выиграно все, что можно. Ну, кроме чемпионата МЛС, который еще вполне может покориться уже в этом году. А мотивация у Месси все равно на максимуме. В свои без трех дней 37 лет он хочет побеждать так же, как в 20. И даже не отвергает возможность сыграть на ЧМ-2026, хотя в Катаре уверял, что это его последнее мировое первенство.

Возможно, это тот самый аппетит, который пришел во время еды. Хочется выиграть то, что не удалось раньше. В данный момент — снова поднять над головой Кубок Америки, который на стадион в Атланте перед матчем открытия вынес закадычный друг Серхио Агуэро и не упустил возможность поцеловать трофей. Что до чемпионата мира, то Месси заметил — решение будет зависеть от его состояния, а играть ради рекордов он не собирается. Тут можно добавить, что достижения сами липнут к Лео. Встреча с Канадой стала для него 35-й на Кубках Америки, и со стартовым свистком пало продержавшееся 71 год достижение чилийца Серхио Ливингстона.

Серхио Агуэро с трофеем Кубка Америки. Фото Twitter

Ну а сама игра оказалось предсказуемо непростой. Не такой, как проигранная на старте ЧМ-2022 встреча с Саудовской Аравией, но все же. А ожидаемая легкость в этот раз оказалась такой же обманчивой, как убойный момент Ди Марии на первых минутах. Непонятно, что в тот момент нашло на канадцев, но они позволили Анхелю в одиночестве умчаться к воротам с центра поля. Только в какой-то момент планирующий попрощаться со сборной вингер слишком далеко отпустил мяч, и не смог исполнить то, что сделал в фннале-2021. А именно — перебросить вратаря изящной подсечкой.

Как оказалось, это был самый острый момент Аргентины в первом тайме. Дальше все было рядом. Удар Месси мимо дальнего угла и его же попадание в защитника, выход к воротам Альвареса, попытка вылетевшего на фланговую подачу Мак Аллистера забить головой, не нашедшие адресатов передачи вдоль площади ворот... Все выглядело очень перспективно, но не так опасно, как у Канады незадолго до перерыва. От пропущенного гола спасли Эмилиано Мартинес, которому удалось остановить удар Эуштакиу в упор, и промах забравшего подбор Дэвиса.

Обычно один из лучших форвардов чемпионата Франции такие забивает, а тут, похоже, подвело чрезмерное желание. И в начале второго тайма канадцы об упущенном шансе горько пожалели, потому что Аргентина наконец-то забила. Месси в голевой атаке не заработал результативных баллов, но его роль оказалось ключевой. Речь о приникающей передаче в штрафную, после чего Мак Аллистер ценой повреждения протолкнул мяч мимо Крепо, и Альваресу оставалось не промахнуться с острого угла.

Лионель Скалони реагировал на происходящее не менее ярко, чем в финале чемпионата мира. Видно, что тренер эмоционально перезагрузился. После ноябрьских матчей отборочного цикла ЧМ-2026 он намекнул на возможный уход, заметив, что очень сложно держать поднятую на максимальную высоту планку. Однако к февралю тренер принял решение остаться и подписал новый контракт — до мирового первенства. И это здорово, потому что нынешняя сборная — при всем величии Месси — создана его тезкой, и уже давно носит прозвище Скалонетта.

Только Скалони знает, как управлять таким созвездием. И, возможно, ему придется найти слова, чтобы немного встряхнуть своих футболистов. Те порой позволяли некоторую расслабленность в обороне и чудом не получили в свои ворота пенальти, а в атаке растранжирили массу моментов. Даже соорудившие в концовке второй гол Месси с Лаутаро Мартинесом умудрились загубить выходы один на один, а Отаменди дважды не забил при стандартах. Впрочем, первый шаг получился победным. Аргентина, у которой по 15 трофеев наряду с Уругваем, начала путь к статусу самой титулованной команды континента.