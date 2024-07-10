Месси забил, Аргентина выполнила обязательную программу. В финале чемпионам мира придется играть на максимальных оборотах

Обыграв канадцев, первым финалистом Кубка Америки стали аргентинцы.

Трудно, а скорее даже невозможно было предположить, что первая полуфинальная пара Кубка Америки будет выглядеть так. Точнее, наличие там Аргентины подразумевалось по умолчанию. Канаду же не ждали не то что в четверке лучших — в плей-офф. Потолком казалось третье место в группе, за которое предстояло поспорить с находящимися в глубочайшем кризисе перуанцами. Однако красные оставили за спиной еще и Чили, а потом в серии пенальти прошли выигравшую в своем квартете все три матча Венесуэлу.

Джесси Марш, которого пригласили готовить сборную к ЧМ-2026, определенно, волшебник. Просидевший после увольнения из «Лидса» без работы более года американец до нынешнего турнира успел провести с новой командой всего два матча. В первом получил четыре безответных мяча от Нидерландов, после чего добился нулевой ничьей с Францией, а потом случился исторический для Канады прорыв. Там довольны тем, что смогли заполучить Марша, а сам он говорит, что с первого дня чувствовал, как сильно его хотели видеть на нынешнем посту.

Понятно, что время оценок придет через два года — на мировом первенстве. Но на данный момент сбросившиеся на контракт тренера спонсоры и владельцы трех канадских клубов должны быть в восторге. А в федерации футбола США, возможно, уже начали покусывать локти. Американцы в прошлом году приглашали Марша на собеседование, но в итоге подписали новое соглашение с Греггом Берхалетром. В Канаде же поняли, что, несмотря на сложное финансовое положение федерации, экономить на всем нельзя. Новое руководство выучило старый урок Джона Хердмана, который вывел Канаду на ЧМ-2022 и, уходя в «Торонто», заявил, что федерация не предоставила сборной необходимую финансовую поддержку и условия.

С новым штабом красные прибавляли от матча к матчу. Настолько, что начали вторую встречу с Аргентиной очень смело. А почему нет, если у тебя в составе баварец Дэвис, один из лучших бомбардиров чемпионата Франции Дэвид и играющий заметную роль в «Порту» Эуштакиу?! Незадолго до перерыва канадцы даже едва не забили после вброса аута в площадь ворот, но чемпионов в очередной раз выручил Эмилиано Мартинес, который по случаю Дня независимости выкрасил виски в цвета государственного флага.

В целом же можно сказать, что Аргентина играла так, как на протяжении всего турнира. Не форсируя события и полагаясь на класс исполнителей. И если Месси с Ди Марией не хватило сантиметров до маленьких футбольных шедевров, то Альварес после классного паса Де Пауля (он организовал оба взятия ворот) из центрального круга проскочил в зону между двумя центральными защитниками и пустил мяч между ногами Крепо.

В Сети сразу обыграли прозвище форварда «Манчестер Сити» (Паук), изобразив его в образе героя киновселенной Marvel, который тоже совершал свои подвиги в Нью-Йорке. Данный пост сопровождала надпись, что Альварес всегда появляется в нужный момент. И это явный отсыл к достижению Хулиана, который после гола в полуфинале ЧМ-2022 отличился на той же стадии Кубка Америки, что прежде удавалось только трем футболистам — бразильцу Ромарио, уругвайцу Форлану и, само собой, Месси.

Лео в итоге тоже забил свой первый мяч на турнире. Немного неказистым касанием — подкорректировав удар Фернандеса с подбора. Зато вполне себе по-хоккейному, что большинство канадцев оценят. Только играли в Нью-Йорке в футбол, а в этой игре лучшая на данном турнире команда КОНКАКАФ чемпионам мира не ровня. При счете 2:0 — даже при наличии перспективных атак — шансов на перелом у североамериканцев не было. А после травмы Дэвиса даже намеков на это не осталось.

Аргентина сделала то, что должна была. И только в финале команде Лионеля Скалони придется играть на максимальных оборотах. Независимо от соперника. Если же Уругвай пройдет Колумбию, финал превратится в игру самых титулованных сборных Нового Света, у которых на данный момент по пятнадцать Кубков Америки.