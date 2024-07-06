Алейшо: «Уругвай фаворит в матче с Бразилией»

Журналист Фабио Алейшо поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка Америки между сборными Бразилии и Уругвая.

«В этой встрече фаворит — Уругвай. Бразилия не так хорошо играла в групповой этапе, а без Винисиуса будет еще сложнее. Но сборную Бразилии нельзя недооценивать. Конечно, у них есть шанс выйти в полуфинал, но я был бы даже удивлен, если бы Бразилия выиграла этот матч. Честно, ждал от них большего», — сказал Алейшо ODDS.ru.

Бразилия и Уругвай встретятся 7 июля на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе, начало — в 4.00 по московскому времени.