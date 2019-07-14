Жозе Моуринью: "Если пригласить Португалию на Кубок Америки, то Роналду выиграет раньше Месси"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью предложил на Кубок Америки приглашать не азиатские, а европейские команды.

– Если Южноамериканская конфедерация футбола на самом деле заботится о том, как сделать Кубок Америки более интересным турниром, то нужно приглашать европейские команды, – цитирует Legit португальца. – Позовите Испанию, Францию или Португалию. Кстати, если пригласить Португалию, то, думаю, Криштиану Роналду выиграет Кубок Америки раньше Лионеля Месси.