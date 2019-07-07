23:48 7 июля | Футбол — Кубок Америки

Жезус вывел вперед сборную Бразилии в матче с Перу

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Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус на третьей компенсированной минуте первого тайма финального матча Кубка Америки забил гол в ворота Перу. Команды ушли на перерыв при счете - 2:1 в пользу пентакампеонов.

Полузащитник Бразилии Артур протащил мяч по центру и покатил чуть левее на Жезуса. Форвард "Манчестер Сити" вошел в штрафную и сразу низом пробил в левый угол ворот Перу.

 

Бразилия – Перу

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