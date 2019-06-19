Второй гол Бразилии в ворота Венесуэлы отменен. Видео

Сборная Бразилии на 86-й минуте во второй раз открыла счет в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки против Венесуэлы. Гол забил нападающий "Барселоны" Филиппе Коутинью. Однако после просмотра повтора арбитр отменил взятие ворот, так как было зафиксировано положение вне игры.

Напомним, ранее по аналогичным причинам был отменен гол Габриэла Жезуса на 60-й минуте встречи.

#CopaAmerica2019Xel4



¡GOOOOOOOOOOOOOOOL! Gran jugada de Everton que finaliza con el GOL de Coutinho.



🇧🇷 Brasil 1 - 0 Venezuela 🇻🇪



86´⏲



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Canal 4 📺 TCS GO 📲 pic.twitter.com/4P9cPi5bBF — Deportes Canal 4 (@DC4_TCS) 19 июня 2019 г.

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