05:18 | Футбол — Кубок Америки

Второй гол Бразилии в ворота Венесуэлы отменен. Видео

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Сборная Бразилии на 86-й минуте во второй раз открыла счет в матче 2-го тура группового турнира Кубка Америки против Венесуэлы. Гол забил нападающий "Барселоны" Филиппе Коутинью. Однако после просмотра повтора арбитр отменил взятие ворот, так как было зафиксировано положение вне игры.

Напомним, ранее по аналогичным причинам был отменен гол Габриэла Жезуса на 60-й минуте встречи.

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