Мартинес о победе Аргентины над Эквадором: «Перед серией пенальти сказал, что не готов ехать домой»
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал победу над Эквадором (1:1, пенальти — 4:2) в 1/4 финала Кубка Америки.
В серии 11-метровых голкипер отразил два удара эквадорцев.
«Перед серией пенальти сказал ребятам, что не готов ехать домой. К тому же, мы — чемпионы мира и победители Кубка Америки, мы заслуживаем выхода в следующую стадию. Эмоциональная победа», — приводит журналист Рой Немер слова Мартинеса.
В полуфинале Кубка Америки Аргентина сыграет с победителем матча Венесуэла — Канада.
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