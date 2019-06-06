Винисиус может заменить Неймара на Кубке Америки

Тренерский штаб сборной Бразилии ищет замену нападающему Неймару, который получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустит Кубок Америки. Как сообщает AS, вместо форварда "ПСЖ" в бразильскую сборную могут быть приглашены Лукас Моура из "Тоттенхэма" или Фабинью из "Ливерпуля".

Однако, по данным источника, наиболее вероятным кандидатом является Винисиус из "Реала", который восстановился после травмы. Заменить травмированного игрока в заявке можно не позднее, чем за 24 часа до начала первого матча сборной на Кубке Америки.