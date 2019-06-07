Виллиан заменил Неймара в составе сборной Бразилии на Кубке Америки

Нападающий "Челси" Виллиан вызван в сборную Бразилии для участия в Кубке Америки, сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
30-летний форвард заменил в заявке пентакампеонов Неймара, который получил травму в товарищеском матче против сборной Катара (2:0). У футболиста "ПСЖ" диагностирован разрыв связок голеностопного сустава.
Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Хозяева турнира сыграют в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.
Willian está convocado para a #SeleçãoBrasileira que disputará a Copa América. 🇧🇷⚽— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 7 июня 2019 г.
Ele ocupará a vaga de Neymar Jr., desconvocado após amistoso contra o Catar.
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