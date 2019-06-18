Видаль считает, что гол на Кубке Америки придаст Санчесу уверенности

Полузащитник "Барселоны" и сборной Чили Артуро Видаль прокомментировал успешный старт на Кубке Америки. В первом туре была обыграна национальная команда Японии (4:0).

– Мы должны сосредоточить внимание на грядущей встрече, – цитирует Goal Видаля. – Знаем, что если будем продолжать прогрессировать, то можем быть очень опасной командой. Алексис нуждался в этом голе. У него был трудный год, и этот мяч придаст ему уверенности.

Япония – Чили

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