Видаль признан лучшим игроком матча с Колумбией

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка Америки-2019 против Колумбии. Чилийцы выиграли по пенальти. 32-летний чилиец во втором тайме отметился голом, который отменили после просмотра повтора, а также он уверенно реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых.
O @kingarturo23 entrou em campo com fome de bola e vai voltar pra casa com o troféu de #BrahmaMOTM de presente. Jogou demais! #CopaAmerica #BrahmaMOTM @CopaAmerica @Conmebol pic.twitter.com/sA843jCRbo— Brahma (@BrahmaCerveja) 29 июня 2019 г.
Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы
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