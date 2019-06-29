Видаль признан лучшим игроком матча с Колумбией

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль признан лучшим игроком матча 1/4 финала Кубка Америки-2019 против Колумбии​. Чилийцы выиграли по пенальти. 32-летний чилиец во втором тайме отметился голом, который отменили после просмотра повтора, а также он уверенно реализовал свою попытку в серии одиннадцатиметровых.

Кубок Америки-2019: новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание матчей, результаты игр и турнирные таблицы