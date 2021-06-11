Верховный суд Бразилии одобрил проведение Кубка Америки

В четверг, 10 июня, Верховный суд Бразилии санкционировал проведение Кубка Америки в стране. Однако из-за того, что в стране от Covid-19 умерло около 480 тысяч человек, будут приняты строгие протоколы в области здоровья.

Как отмечает Libre, 6 из 11 магистратов Верховного суда Бразилии отклонили апелляции, поданные двумя левыми партиями и профсоюзом об отмене турнира.

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за медицинской

Таким образом, Кубок Америки-2021 пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.