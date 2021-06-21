Сборная Эквадора с Нобоа сыграла вничью с Венесуэлой в матче Кубка Америки

Сборная Эквадора в матче 3-го тура Кубка Америки сыграла вничью с Венесуэлой со счетом 2:2.

На голы Айртона Пресьядо и Гонсало Платы венесуэльцы ответили точным ударом Эдсона Кастильо и Рональда Эрнандеса. На 67-й минуте встречи на поле вышел полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

После этого матча Эквадор с одним очком в двух играх занимает четвертое место в группе B, Венесуэла с двумя очками в трех играх — на третьей строчке.

Следующий матч эквадорцы проведут 23 июня против Перу, венесуэльцы сыграют с перуанцами 27 июня.

Кубок Америки. Группа В

Венесуэла — Эквадор — 2:2 (0:1)

Голы: Айр.Пресиадо, 39 (0:1). Кастильо, 51 (1:1). Плата, 71 (1:2). Эрнандес, 90+1 (2:2).

Венесуэла: Фариньес, Веласкес, Гонсалес, Маго, А.Мартинес, Кумана (Эрнандес, 77), Морено (Селис, 82), Х.Мартинес (Уртадо, 77), Кассерес (Мансано, 82), Кастильо, Аристегьета (Кордова, 57).

Эквадор: Ортис, Арболеда, Эступиньян, Анх.Пресиадо, Хинкапье, Айр.Пресиадо (Ф.Мартинес, 88), Мендес (Нобоа, 67), Мой.Кайседо, Мена (Плата, 68), Валенсия (Франко, 83), Кампана.

Предупреждения: Валенсия, 21. Анх.Пресиадо, 45. Мой.Кайседо, 81.

Судья: Тобар (Чили).

20 июня. Рио-де-Жанейро. Стадион «Нилтон Сантос».