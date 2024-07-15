Валуев не удивлен провальной организацией Кубка Америки: «У них в кандидатов в президенты стреляют»

Бывший чемпион мира по боксу,депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» организацию Кубка Америки.

«У них в кандидатов в президенты со ста метров стреляют, что же вы хотите. Мне на их организации и организацию давно безразлично. А мы будем продолжать организовывать и для других быть примером», — сказал Валуев «СЭ».

15 июля в результате давки рядом со стадионом «Хард Рок» в Майами (США), на котором прошел финал Аргентина — Колумбия (1:0 д.в.), пострадали как минимум 12 человек. Начало игры было перенесено почти на полтора часа из-за того, что большое количество болельщиков без билетов попытались прорваться на арену.