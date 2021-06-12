В сборной Венесуэлы 13 человек заразились коронавирусом, но матч с Бразилией не перенесут
23:37
В сборной Венесуэлы зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает 12 июня ChiringuitoLatino. При этом матч команды с Бразилией на Кубке Америки пройдет согласно графику. На поле смогут выйти футболисты, сдавшие отрицательный тест.
Матч Кубка Америки Бразилия — Венесуэла состоится в ночь с 13 на 14 июня. Игра начнется в полночь по московскому времени.
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