В сборной Венесуэлы 13 человек заразились коронавирусом, но матч с Бразилией не перенесут

В сборной Венесуэлы зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусом, сообщает 12 июня ChiringuitoLatino. При этом матч команды с Бразилией на Кубке Америки пройдет согласно графику. На поле смогут выйти футболисты, сдавшие отрицательный тест.

Матч Кубка Америки Бразилия — Венесуэла состоится в ночь с 13 на 14 июня. Игра начнется в полночь по московскому времени.