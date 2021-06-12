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В сборной Венесуэлы зафиксировано 7 случаев коронавируса перед матчем с Бразилией на Кубке Америки

08:34
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Семь представителей сборной Венесуэлы сдали положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Ренато Соуза. Образцы были отправлены в лабораторию для генетического секвенирования вируса.

Сборная Венесуэлы в стартовом матче Кубка Америки 14 июня должна встретиться с Бразилей. Также в группе венесуэльцы сыграют с Колумбией, Эквадором и Перу.

Изначально турнир должны были принять Колумбия и Аргентина, однако у Колумбии его отозвали из-за политической ситуации в стране, у Аргентины — из-за медицинской.

Таким образом, Кубок Америки-2021 пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии. Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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Сергей Разин все материалы автора
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