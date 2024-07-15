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Сегодня, 03:28

В результате давки перед финалом Кубка Америки пострадали как минимум 7 человек

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Болельщики пытаются прорваться на стадион «Хард Рок», на котором пройдет финал Кубка Америки.
Фото USA Today Sports

В результате давки рядом со стадионом «Хард Рок» в Майами (США), на котором должен пройти финал Кубка Америки, пострадали как минимум 7 человек, сообщает Daily Mail.

Начало игры было перенесено из-за того, что большое количество болельщиков без билетов попытались прорваться на арену. Помимо 7 человек, получающих медицинскую помощь, были арестованы еще 12 человек.

Матч Аргентина — Колумбия должен был начаться в 3.00 (мск), время начала игры перенесли на 1 час и 20 минут.

Кубок Америки. Финал
15 июл, 03:00. Hard Rock Stadium (Майами)
Аргентина
Колумбия

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Колумбии по футболу
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