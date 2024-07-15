В результате давки перед финалом Кубка Америки пострадали как минимум 7 человек

В результате давки рядом со стадионом «Хард Рок» в Майами (США), на котором должен пройти финал Кубка Америки, пострадали как минимум 7 человек, сообщает Daily Mail.

Начало игры было перенесено из-за того, что большое количество болельщиков без билетов попытались прорваться на арену. Помимо 7 человек, получающих медицинскую помощь, были арестованы еще 12 человек.

Матч Аргентина — Колумбия должен был начаться в 3.00 (мск), время начала игры перенесли на 1 час и 20 минут.