В 2020 году Кубок Америки пройдет в новом формате

Кубок Америки-2020 года пройдет в Аргентине и Колумбии, сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Кроме того, был изменен формат турнира.

Сообщается, что турнир пройдет в двух зонах: Южной и Северной. В каждой из них будет по шесть команд. Четыре лучшие команды каждой зоны выйдут в 1/4 финала.

Северная зона: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, приглашенная команда.

Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная команда.

Кубок Америки-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.