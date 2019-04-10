В 2020 году Кубок Америки пройдет в новом формате

Кубок Америки-2020 года пройдет в Аргентине и Колумбии, сообщает официальный сайт Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ). Кроме того, был изменен формат турнира.
Сообщается, что турнир пройдет в двух зонах: Южной и Северной. В каждой из них будет по шесть команд. Четыре лучшие команды каждой зоны выйдут в 1/4 финала.
Северная зона: Бразилия, Колумбия, Эквадор, Перу, Венесуэла, приглашенная команда.
Южная зона: Аргентина, Боливия, Чили, Парагвай, Уругвай, приглашенная команда.
Кубок Америки-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля.
La @CopaAmerica 2020 se disputará en dos zonas de Sudamérica para acercar los partidos de selecciones a sus aficionados.– CONMEBOL.com (@CONMEBOL) 9 апреля 2019 г.
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