Бразилия проиграла Уругваю в четвертьфинале Кубка Америки

Сборная Уругвая обыграла Бразилию в серии пенальти в матче 1/4 финала Кубка Америки — 0:0 (пенальти — 4:2). Встреча прошла на «Эллиджент Стэдиум».

На 74-й минуте уругвайский полузащитник Наитан Нандес получил красную карточку и оставил Уругвай в меньшинстве.

В основное время команды не забили голов, а в серии пенальти точнее оказались игроки Уругвая — 4:2. За Бразилию свои 11-метровые удары не реализовали Эдер Милитао (отбил вратарь) и Дуглас Луис (попал в штангу), а у уругвайской команды не забил Хосе Хименес (отбил вратарь).

В полуфинале Кубка Америки Уругвай сыграет с Колумбией.