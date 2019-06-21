Уругвай сыграл вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью со сборной Японии (2:2) в матче второго тура группового турнира Кубка Америки.

В составе уругвайцев забивали Луис Суарес (с пенальти) и Хосе Мария Хименес. У японцев дубль сделал Кодзи Миеси. Оба мяча были забиты после ошибок голкипера Фернандо Муслеры.

Уругвай набрал четыре очка и после двух туров лидирует в группе С. У Японии одно очко и третье место. Другой матч второго тура в этой группе Эквадор - Чили состоится завтра, 22 июня (02.00 по московскому времени).

Кубок Америки

Группа С

2-й тур

Уругвай - Япония - 2:2 (1:1)