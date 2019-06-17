02:57 | Футбол — Кубок Америки

Уругвай разгромил Эквадор благодаря голам Кавани и Суареса

0
Обсудить

Сборная Уругвая переиграла Эквадор в матче 1-го тура группового турнира Кубка Америки (4:0). Голами отметились Николас Лодейро, Эдинсон Кавани и Луис Суарес, а также один мяч в свои ворота отправил Артуро Мина​.

Кубок Америки

Группа C

Уругвай - Эквадор - 4:0 (3:0)

Голы: Лодейро, 6 (1:0). Кавани, 33 (2:0). Суарес, 44 (3:0). Мина, 78 - в свои ворота (4:0). 

Уругвай: Муслера, Годин, Касерес, Хименес, Лодейро (Торрейра, 75), Весино (Вальверде, 81), Лаксальт, Нандес (Перейро, 64), Бентанкур, Суарес, Кавани.

Эквадор: Домингес, Ачильер, Мина, Кинтеро, Кайседо, А.Валенсия, Орехуэла, Пресиадо (Р.Ибарра, 46), Интриаго, Мена (Веласко, 29), Эн.Валенсия.

Предупреждения: Лодейро, 14. Хименес, 63. 

Удаление: Кинтеро, 24. 

Судья: Андерсон Даронку (Бразилия).

17 июня. Белу-Оризонти. Стадион "Минейрау".

Уругвай - Эквадор

Кубок Америки: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ