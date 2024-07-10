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Уругвай — Колумбия: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч 1/2 финала Кубка Америки Уругвай — Колумбия пройдет 11 июля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Форвард сборной Уругвая Дарвин Нуньес.
Дарвин Нуньес.
Фото AFP

11 июля в городе Шарлотт (США) сборные Уругвая и Колумбии сыграют в матче 1/2 финала Кубка Америки-2024 по футболу. Встреча пройдет на арене «Банк оф Америка Стэдиум» в штате Северная Каролина. Начало — в 03.00 по московскому времени.

Смотреть трансляцию матча Кубка Америки Уругвай — Колумбия можно будет по платной подписке в видеосервисе Okko. Игру прокомментирует Николай Саприн. В матч-центре «СЭ» следите за ключевыми событиями противостояния полуфинала Копа Америка.

В четвертьфинале Кубка Америки-2024 сборная Уругвая с главным тренером Марсело Бьелсой в серии пенальти обыграла Бразилию (0:0, пенальти — 4:2). Сборная Колумбии в 1/4 финала турнира в США победила с разгромным счетом Панаму (5:0).

Ознакомиться подробнее с сеткой плей-офф Копа Америка-2024 и другой полезной информацией можно с помощью материала «СЭ».

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Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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