Уругвай, Колумбия и Чили назвали составы на Кубок Америки-2021
21:35
Сборные Уругвая, Колумбии и Чили объявили список футболистов, которые примут участие в Кубке Америки.
В заявку Уругвая попали 26 футболистов, среди которых нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и форвард «Атлетико» Луис Суарес.
В сборную Колумбии на Кубок Америки-2021 был вызван полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.
В заявку Чили были внесены 28 футболистов. В список вошли игроки «Интера» Артуро Видаль и Алексис Санчес.
Кубок Америки-2021 пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии.Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.
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