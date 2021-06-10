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Уругвай, Колумбия и Чили назвали составы на Кубок Америки-2021

21:35
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Сборные Уругвая, Колумбии и Чили объявили список футболистов, которые примут участие в Кубке Америки.

В заявку Уругвая попали 26 футболистов, среди которых нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и форвард «Атлетико» Луис Суарес.

В сборную Колумбии на Кубок Америки-2021 был вызван полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

В заявку Чили были внесены 28 футболистов. В список вошли игроки «Интера» Артуро Видаль и Алексис Санчес.

Кубок Америки-2021 пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии.Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.

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