Уругвай, Колумбия и Чили назвали составы на Кубок Америки-2021

Сборные Уругвая, Колумбии и Чили объявили список футболистов, которые примут участие в Кубке Америки.

В заявку Уругвая попали 26 футболистов, среди которых нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и форвард «Атлетико» Луис Суарес.

В сборную Колумбии на Кубок Америки-2021 был вызван полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос.

В заявку Чили были внесены 28 футболистов. В список вошли игроки «Интера» Артуро Видаль и Алексис Санчес.

??? N?MINA DE #LAROJA PARA LA COPA AM?RICA?



? Listos los 2?8? futbolistas que participar?n en el torneo continental#VamosLaRoja pic.twitter.com/QxnAYY6bji — Selecci?n Chilena (@LaRoja) June 10, 2021

Кубок Америки-2021 пройдет с 13 июня по 10 июля в Бразилии.Турнир примут Бразилиа, Куяба, Гояна и Рио-де-Жанейро.