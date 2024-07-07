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Уругвай — Колумбия: дата и время начала матча 1/2 Кубка Америки

Уругвай сыграет с Колумбией в матче 1/2 финала Кубка Америки 11 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Дарвин Нуньес.
Фото USA Today Sports

Уругвай сыграет с Колумбией в матче 1/2 финала Кубка Америки в ночь с 10 на 11 июля. Игра пройдет на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (штат Северная Каролина, США). Стартовый свисток прозвучит в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Уругвай — Колумбия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

В 1/4 финала Кубка Америки уругвайская сборная обыграла Бразилию в серии пенальти — 0:0 (4:2). Команда из Колумбии в четвертьфинале разгромила Панаму — 5:0.

Кубок Америки. 1/2 финала
11 июл, 03:00. Bank of America Stadium (Шарлотт)
Уругвай
Колумбия

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

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