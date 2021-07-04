Сборная Колумбии в серии пенальти победила Уругвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Колумбии в четвертьфинале Кубка Америки обыграла Уругвай в серии пенальти.
Основное время закончилось со счетом 0:0. По правилам турнира, матчи проводятся без дополнительного времени. В серии пенальти вратарь Давид Оспина отразил удары Хосе Хименеса и Матиаса Виньи, а сами колумбийцы реализовали все четыре удара.
В полуфинале Колумбия встретится с победителем матча Аргентина — Эквадор.
Кубок Америки
1/4 финала
Уругвай — Колумбия — 0:0 . Пенальти — 2:4
Серия пенальти: Сапата — 0:1. Кавани — 1:1. Санчес — 1:2. Хименес — 1:2 (вратарь). Мина — 1:3. Суарес — 2:3. Борха — 2:4. Винья — 2:4 (вратарь).
Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Винья, Весино, Де Арраскаэта (Торрес, 68), Нандес, Вальверде (Касерес, 80), Бентанкур, Суарес, Кавани.
Колумбия: Оспина, Мина, Санчес, Тесильо, Муньос, Куэльяр, Барриос, Муриэль (Чара, 67), Сапата, Борре (Борха, 87), Диас.
Предупреждение: Годин, 35.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
4 июля. Бразилиа. Стадион Национальный.
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