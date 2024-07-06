Уругвай встретится с Бразилией в матче 1/4 финала Кубка Америки в ночь с 6 на 7 июля. Игра состоится на стадионе «Аллигант» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Уругвай — Бразилия будут дотсупны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

На групповом этапе уругвайцы набрали девять очков и возглавили квартет С. Команда из Бразилии с пятью баллами расположилась на второй строчке группы D.

Бразилец Винисиус Жуниор не сможет принять участие в матче из-за перебора желтых карточек.

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