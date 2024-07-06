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6 июля, 23:30

Уругвай — Бразилия: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Уругвай сыграет с Бразилией в матче 1/4 финала Кубка Америки 7 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Винисиус Жуниор (сборная Бразилии).
Фото AFP

Уругвай встретится с Бразилией в матче 1/4 финала Кубка Америки в ночь с 6 на 7 июля. Игра состоится на стадионе «Аллигант» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Стартовый свисток прозвучит в 04.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Уругвай — Бразилия будут дотсупны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Окко Спорт» по платной подписке.

На групповом этапе уругвайцы набрали девять очков и возглавили квартет С. Команда из Бразилии с пятью баллами расположилась на второй строчке группы D.

Бразилец Винисиус Жуниор не сможет принять участие в матче из-за перебора желтых карточек.

Кубок Америки. 1/4 финала
07 июл, 04:00. Allegiant Stadium (Лас-Вегас)
Уругвай
Бразилия

Кубок Америки по футболу: таблица, календарь и результаты в актуальном виде, новости и материалы

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