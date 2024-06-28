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Уругвай — Боливия: смотреть трансляцию матча Кубка Америки

Матч Кубка Америки-2024 Уругвай — Боливия пройдет 28 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Уругвая Дарвин Нуньес.
Дарвин Нуньес.
Фото USA Today Sports

Сборные Уругвая и Боливии по футболу сыграют 28 июня в матче группы C Кубка Америки-2024 в США. Встреча пройдет на поле арены «Метлайф-стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси). Начало — в 04.00 мск.

Смотреть видеотрансляцию игры Уругвай — Боливия можно будет по подписке в онлайн-сервисе Okko. Начало прямого эфира — в 03.00 мск. Игру прокомментирует Алексей Дурново. Следить за формальными событиями противостояния Боливия — Уругвай можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Сборная Уругвая под руководством Марсело Бьелсы набрала три очка и идет на второй строчке в турнирной таблице группы C. Сборная Боливии с главным тренером Антонио Карлосом Заго находится на третьем месте с 0 баллов.

Ознакомиться с основной информацией о Кубке Америки-2024, стадионах турнира и формате плей-офф можно с помощью материала «СЭ».

Футбол
Сборная Боливии по футболу
Сборная Уругвая по футболу
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