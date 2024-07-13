Тренер сборной Уругвая Бьелса раскритиковал организацию Кубка Америки в США

Главный тренер сборной Уругвая по футболу Марсело Бьелса недоволен организацией Кубка Америки в США.

В ночь на 14 июля сборная Уругвая сыграет за бронзовые медали с командой Канады.

Он отметил, что организаторы врут по поводу качества тренировочных полей.

«Сплошная ложь. Сейчас я уже сказал все, что обещал организаторам и федерации не говорить. За это последует наказание. Это все ошибки, о которых было известно заранее», — цитирует Бьелсу The Athletic.

Он отметил, что пресс-конференции США действует в своих интересах.