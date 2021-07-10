Тренер сборной Колумбии прокомментировал третье место команды на Кубке Америки

Главный тренер сборной Колумбии Рейнальдо Руэда поделился впечатлениями от победы в матче за третье место Кубка Америки против Перу (3:2).

«Стоит поздравить всю делегацию сборной Колумбии за то, как они выступили на турнире. У нас была очень сложная группа, три команды вышли в полуфинал. Это заслуживает высокой оценки. Команда выкладывалась в каждой игре, несмотря на девять игр с такой интенсивностью. К счастью, у нас не было серьезных травм. Больше всего я ценю этот турнир за то, что я лучше узнал команду изнутри, оценил их футбол и человеческие качества», — приводит слова Руэды La Tercera.

Колумбия в пятый раз стала обладателем бронзовых медалей Кубка Америки. В 2001 году колумбийцы впервые стали победителями турнира.

В финале Кубка Америки-2021 встретятся Бразилия и Аргентина. Матч пройдет 11 июля и начнется в 3:00 мск.