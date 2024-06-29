Скалони дисквалифицирован на один матч за опоздание на второй тайм игры с Чили

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дисквалифицирован за опоздание на второй тайм матча с Чили (1:0) в групповом турнире Кубка Америки-2024, сообщает ESPN.

Специалист пропустит игру с Перу, которая пройдет в ночь на 30 июня.

Согласно регламенту КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола), все участники матча должны находиться на поле до начала второго тайма. Кроме того, Скалони должен выплатить штраф в размере 15 тысяч долларов.

Аналогичную дисквалификацию получил тренер сборной Чили Рикардо Гарека, который тоже опоздал на второй тайм.

Ранее стало известно, что матч Аргентина — Перу пропустит форвард Лионель Месси.