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Скалони дисквалифицирован на один матч за опоздание на второй тайм игры с Чили

Руслан Минаев
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Лионель Скалони.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони дисквалифицирован за опоздание на второй тайм матча с Чили (1:0) в групповом турнире Кубка Америки-2024, сообщает ESPN.

Специалист пропустит игру с Перу, которая пройдет в ночь на 30 июня.

Согласно регламенту КОНМЕБОЛ (Южноамериканской конфедерации футбола), все участники матча должны находиться на поле до начала второго тайма. Кроме того, Скалони должен выплатить штраф в размере 15 тысяч долларов.

Аналогичную дисквалификацию получил тренер сборной Чили Рикардо Гарека, который тоже опоздал на второй тайм.

Ранее стало известно, что матч Аргентина — Перу пропустит форвард Лионель Месси.

Сборная Аргентины по футболу
Сборная Перу по футболу
Сборная Чили по футболу
Лионель Скалони
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