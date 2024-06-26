Скалони — о травме Месси: «Не говорил с ним, но все видели его спринт на 50 метров»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал повреждение Лионеля Месси в матче с Чили (1:0) в Кубке Америки.

«Я не говорил с ним после матча. Он отыграл до конца. Вы же видели, что он совершал спринты на 50-метров с Ди Марией и Лаутаро. И последняя картинка, которая сохранилась в моей памяти. Больше мне нечего добавить, потому что я не видел его», — цитирует тренера The Athletic.

После игры Месси признался, что почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии.