Томас Ринкон: "Во втором тайме мы были лучше Аргентины"

Полузащитник сборной Венесуэлы Томас Ринкон посетовал на плохое начало матча 1/4 финала Кубка Америки с Аргентиной (0:2). При этом он доволен тем, как команда выглядела в целом.

– Мы начали не очень хорошо, возможно, это и стоило нам так дорого, – цитирует A Bola Ринкона. – Не хватило немного индивидуального мастерства, чтобы хорошо провести первые минуты. Но в целом мы на турнире выступили удачно. Мы продолжаем расти, с нами считаются. Надо продолжать упорно работать. Надеюсь, что каждый из нас будет выкладываться по максимуму и дальше. Венесуэла способна на многое. Во втором тайме мы были лучше Аргентины.