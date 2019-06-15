Тите: "Во втором тайме Бразилия смогла навязать свою игру"

Главный тренер сборной Бразилии Тите подвел итоги матча его команды со сборной Боливии (3:0).

– Мы начали хорошо, однако время шло, мы не забивали и команда заволновалась. А во втором тайме мы смогли навязать нашу игру, – заявил специалист AP.

В матче с Боливией дублем отметился Коутинью, забив голы на 50-й (с пенальти) и 53-й минутах встречи, также на 85-й минуте отличился Эвертон. Впереди бразильцев ждут матчи с Венесуэлой (19 июня) и Перу (22 июня).

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